Появилось видео столкновения автобуса и автомобиля под Новороссийском

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Момент столкновения в Новороссийске Volkswagen Touareg с экскурсионным автобусом Hyundai попал на камеры видеонаблюдения. ДТП произошло 7 августа в районе поселка Верхнебаканского.

Как ранее сообщали «Кубанские новости», автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с автобусом Hyundai, после этого и автобус, и джип вылетели с дороги в овраг.

По одной из версий, Volkswagen Touareg пошёл на обгон и при обратном перестроении зацепил автобус. Но официально подтверждения этому пока нет.

В результате ДТП на месте происшествия погибли три человека - женщина и двое детей в возрасте 10 и 16 лет. Все они – пассажиры Volkswagen Touareg, который ехал из Крыма в Москву. С места аварии в больницу Новороссийска госпитализированы 31 человек, среди которых 11 детей. 13 пациентов экстренно прооперированы. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Как сообщало Амур.инфо, среди пострадавших – двое амурчан.

Здоровью 42-летнего водителя автобуса ничего не угрожает. Он был задержан 8 августа. СК будет ходатайствовать о его аресте.

По словам водителя, он двигался со скоростью 60 километров в час. Во время движения его никто не отвлекал разговорами. Мужчина заверяет, что автобус был в хорошем техническом состоянии, а он сам не засыпал за рулем.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля и пассажирского автобуса на автодороге Новороссийск – Керчь.