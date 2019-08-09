В селе Ровное люди поконфликтовали с ветеринарами, которые приехали забить свиней (видео)

Из-за африканской чумы свиней, которая впервые выявлена в Амурской области, принято решение уничтожить около семисот голов животных. Очаг заболевания находится в селе Усть-Ивановка Благовещенского района, но в 5-километровую зону, где предстоит забить свинопоголовье, попало и село Ровное.

Некоторые владельцы животных, подлежащих убою, не хотели пускать специалиста ветеринарного управления на свои подворья. Люди посчитали, что ветеринары действуют неправомерно. Видео конфликта жителей и специалиста прислали в редакцию Амур.инфо.

Жителям села предъявили протокол внеочередного заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Оно состоялось 7 августа. В документе сказано, что первым эпизоотическим очагом решено считать территорию молочно-товарной фермы в селе Усть-Ивановка, вторым очагом – крестьянско-фермерское хозяйство в этом же селе. Так называемой первой угрожаемой зоной, где предстоит уничтожить все поголовье свиней, обозначена 5-километрвоая зона, в которую попали села Усть-Ивановка и Ровное. В этой зоне у населения в связи с правилами отчуждения животных должны изъять всех свиней и полученную от них продукцию. Под протоколом стоит подпись председателя комиссии, зампреда амурского правительства Александра Нестеренко. Однако нет печати, и люди усомнились в законности действий ветеринарного специалиста.

«Инфекция идет с Усть-Ивановки, и начните с Усть-Ивановки! Почему вы пришли?! Люди потратили очень много сил, чтобы вырастить эту скотину», - спорят со специалистом жители Ровного. Специалист управления ветеринарии, в свою очередь, пробует объяснить людям, что такие меры неизбежны. «Село Ровное попало в первую угрожаемую зону. Чтобы не распространилась инфекция на территорию области, необходимо провести мероприятия в первой угрожаемой зоне, - объясняет мужчина.

Судя по присланным в редакцию Амур.инфо видео, словесная перепалка продлилась около получаса.

«Ребята, валите отсюда», – уже не выбирают выражения жители Ровного. «Это больше похоже на раскулачивание», – говорят владельцы свиней. Также люди переживают, что получат слишком маленькую компенсацию за утраченных животных. По сведениям местных жителей, она составит 174 рубля за килограмм.

Позже в редакцию Амур.инфо сообщили, что жители были вынуждены пустить в свои дворы специалиста для убоя свиней, иначе, пригрозили сельчанам, они могут остаться без выплат за изъятых животных.

В Благовещенском районе из-за африканской чумы свиней объявлен режим ЧС. Всех животных, умерщвленных с помощью смертельной инъекции, должны сжечь на Усть-Ивановском скотомогильнике.