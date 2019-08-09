Амурские аграрии собирают урожай по колено в грязевой жиже

К уборке ранних зерновых культур уже подключилось большинство хозяйств Тамбовского района. Кроме того, что в полях возникли сложности с уборкой урожая, переизбыток влаги негативно отражается на качестве семенного материала.

В хозяйстве ООО «Байкал» уборка ячменя начали в конце прошлой недели. Из 4420 гектаров зерновых под ячменем в «Байкале» 780 гектаров. За три дня уборки около 400 гектаров убраны.

«Виды на урожай неплохие, на некоторых участках, что повыше и посуше, урожайность 29,3 центнера с гектара. Сроки уборки зависят от погоды, ячмень убрали бы гораздо быстрее, если бы не дожди. Вы и сами видите, насколько переувлажнена почва, обычным «колесникам» здесь делать нечего, – рассказал агроном бригады Василий Баранов.

Комбайны в некоторых местах месят грязь, гусениц не видно. Чтобы разгрузить бункер, комбайну приходится подходить прямо к дороге, где его ждет грузовик. Запустить его в поле, как обычно, этим летом не получается.

«В первую очередь смотрим влажность, если она немного больше нормы – сразу на подработку. Здесь зерно сушится за счет активной вентиляции до показателя влажности 14%, можно сказать, в мягком режиме, т.е. не подвергается жесткой термической обработке. Затем – на КЗС-40, где готовят зерно на семена. КЗС-40 в этом году прошел модернизацию, теперь отсюда семена идут в идеальном состоянии. Тем не менее, на хранение их заложат только после лабораторной проверки на всхожесть и жизнеспособность. Уже в ближайшие дни образцы нужно отправить в семенную инспекцию», – сообщила заведующая зернового двора Надежда Ткаченко.

Также без заключения семенной лаборатории не закладывают семена и другие хозяйства. Так, образцы семенного материала хозяйства ООО «Амур» уже отправлены на проверку.

«Говорить о том, что комбайны ходят в поле, в этом году не актуально, они там плавают. Потому и уборка ведется там, где влезем. И на зерновой двор поступают сразу два сорта ячменя – «Ача» и «Золотник» – сортируем. Зерно идет разной влажности – от 17 до 20,5 %. В общем, ячмень не плохой, но влажноватый, 4-й репродукции. Урожайность – за 20 ц/га, думали, будет хуже. Только за воскресенье намолотили 276 тонн, хоть и начали поздно», –рассказала заведующая зерновым двором ООО «Амур» Ирина Чернова.

«Ждать уже нечего. Из 2689 гектаров зерновых 806 – ячменя, остальное занято пшеницей. Больше половины ячменя уже убрано. Многое сейчас зависит от погоды. Но надеемся, что в ближайшие дни, покончив с ячменем, примемся за пшеницу», – говорит главный агроном Сергей Гладун.