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9августа
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сегодня, 19:50 1

Сколько нам ждать: жители села в Белогорском районе жалуются на затопленную улицу (фото, видео)

Сколько нам ждать: жители села в Белогорском районе жалуются на затопленную улицу (фото, видео)
Фото: Амур.инфо

В селе Междугранка Белогорского района 4 августа начало топить улицу Угловую. Несмотря на то, что уровень воды в реке Томь уже падает, воды в селе, по словам жильцов, меньше не становится.

Сельчанам говорят, что улицу Угловую затопили грунтовые воды. «Река разлилась до определенного места, где есть дорога. До нее вода дошла. Когда начала сочиться, там быстро начали заваливать, полудамбу делать. На видео видно "бассейн" за дорогой, потом – лужа, и потом "бассейн" после дороги. И оттуда это все дело стекается к нам.

Глава и остальные рассказывают, что это все – грунтовая вода. Но эта грунтовая вода 100 процентов поднимается только в том месте. И потом, из него начинает разливаться не как грунтовая, а как обычная самотеком вода. Что делать, я не знаю… Пускай привезут специалиста, поставят нам прогноз, сколько нам ждать воды: по колено, по пояс? Увозить детей? В первую очередь прогноз по воде, сколько еще будет подниматься и когда уйдет», – сообщил Амур.инфо житель села Междугранка.

Кроме прогноза по подтоплению, люди хотят, чтобы некоторые места в селе были подсыпаны.

«С Васильевки сейчас вся сточная вода уходит не в реку, она вся уходит в этот "бассейн" и с этого "бассейна" переполняется на нашу сторону, получается с Васильевки вся дождевая вода уходит сюда. Вот если дожди сейчас будут, у нас там будет 101 процент – беда», – пояснил сельчанин.

Чтобы прояснить ситуацию, сельчане обращались к главе Васильевкого сельсовета, куда относится Междугранка, а также звонили в службу спасения. В село приезжали представители администрации и МЧС.

«Пошли грунтовые воды. Там самое низкое место, где они живут по улице Угловой. Томь уйдет, и вода уйдет. Томь уходит большими темпами. (…) Когда вода уйдет, будем собираться решать, что можно сделать. Надо обследовать, потому что такого еще никогда не было. Эта улица в селе – новая, в 2009-м, 2010-м годах там началось строительство», – рассказал Амур.инфо глава Васильевского сельсовета Александр Белокрылов.

Глава отметил, что, несмотря на подтопление улицы, огороды у жителей Междугранки – сухие. Заявлений от жильцов подтопленной улицы с жалобами на подтопленные огороды не поступало.

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#МЧС #наводнение #природа

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Комментарии
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  • xcx86

    xcx86
    13 минут назад

    глава молодец ни слова о ситуации в 2013 году,которая была точно такая же как и в этом

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