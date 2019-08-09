Сколько нам ждать: жители села в Белогорском районе жалуются на затопленную улицу (фото, видео)

Фото: Амур.инфо

Сельчанам говорят, что улицу Угловую затопили грунтовые воды. «Река разлилась до определенного места, где есть дорога. До нее вода дошла. Когда начала сочиться, там быстро начали заваливать, полудамбу делать. На видео видно "бассейн" за дорогой, потом – лужа, и потом "бассейн" после дороги. И оттуда это все дело стекается к нам.

Глава и остальные рассказывают, что это все – грунтовая вода. Но эта грунтовая вода 100 процентов поднимается только в том месте. И потом, из него начинает разливаться не как грунтовая, а как обычная самотеком вода. Что делать, я не знаю… Пускай привезут специалиста, поставят нам прогноз, сколько нам ждать воды: по колено, по пояс? Увозить детей? В первую очередь прогноз по воде, сколько еще будет подниматься и когда уйдет», – сообщил Амур.инфо житель села Междугранка.

Кроме прогноза по подтоплению, люди хотят, чтобы некоторые места в селе были подсыпаны.

«С Васильевки сейчас вся сточная вода уходит не в реку, она вся уходит в этот "бассейн" и с этого "бассейна" переполняется на нашу сторону, получается с Васильевки вся дождевая вода уходит сюда. Вот если дожди сейчас будут, у нас там будет 101 процент – беда», – пояснил сельчанин.

Чтобы прояснить ситуацию, сельчане обращались к главе Васильевкого сельсовета, куда относится Междугранка, а также звонили в службу спасения. В село приезжали представители администрации и МЧС.

«Пошли грунтовые воды. Там самое низкое место, где они живут по улице Угловой. Томь уйдет, и вода уйдет. Томь уходит большими темпами. (…) Когда вода уйдет, будем собираться решать, что можно сделать. Надо обследовать, потому что такого еще никогда не было. Эта улица в селе – новая, в 2009-м, 2010-м годах там началось строительство», – рассказал Амур.инфо глава Васильевского сельсовета Александр Белокрылов.

Глава отметил, что, несмотря на подтопление улицы, огороды у жителей Междугранки – сухие. Заявлений от жильцов подтопленной улицы с жалобами на подтопленные огороды не поступало.