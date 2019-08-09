Наводнение в Приамурье осложнило раскопки в Албазинском остроге

Фото: Facebook фонда «Петропавловск»

«Да, повлияло, но таких подтоплений, как в 2013 году, конечно, не было. Тогда, в 2013 году, каждый день на раскопках начинался с того, что мы вычерпывали воду, которой было по колено. В этом году больше всего пострадали населенные пункты по долине реки Зеи, а у нас просто были сильные дожди в последнюю неделю нашей работы. Конечно, это затрудняло процесс работы, потому что почва в остроге глинистая, ее исследовать тяжело. Но мы привыкли к этому, потому что такие затяжные дожди бывают в нашем регионе постоянно», – сообщил руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов.

Албазинский острог – крупнейшее поселение русских первопроходцев на Амуре. С 2011 года Албазинский острог — объект исследования отдельной археологической экспедиции.

Пока историки исследуют острог, власти планируют превратить его в один из патриотических символов. В 2020 году вблизи Благовещенска должно начаться строительство копии Албазинского острога. Планируется, что он будет воссоздан в соответствии с историческими документами на территории парка «Патриот». Внутри острога планируют возвести часовню, избы, частокол и башни. Копия Албазинского острога станет историческим парком под открытым небом. Проект возведения копии острога уже представлен главе Приамурья Василию Орлову.

Албазинская археологическая экспедиция, которая создана фондом «Петропавловск» и Центром по сохранению историко-культурного наследия Амурской области, работала с 2011 по 2016 год. Тогда исследовали первый русский город, который появился на реке Амур. Потом сделали небольшой перерыв: археологи изучали коллекцию находок, делали анализы, проводили «кабинетные исследования». В этом году принято решение возобновить полевые работы.