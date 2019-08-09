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сегодня, 17:40 0

В Амурской области отцеубийца получил девять лет колонии

В Амурской области отцеубийца получил девять лет колонии
Фото: pixabay.com

В Сковородинском районе Амурской области мужчина приговорен судом к реальному лишению свободы. Сковородинец осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему отцу. Жестокое избиение повлекло смерть потерпевшего.

Между осужденным и его отцом во время совместного распития спиртного возник конфликт. В ходе ссоры мужчина избил отца, нанеся ему удары по голове и частям тела. От травм пожилой мужчина скончался в больнице.

Сковородинский районный суд признан сковородинца виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.

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