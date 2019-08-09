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сегодня, 17:26 1

Спасибо за помощь: мама погибшей в Благовещенске девочки просит остановить сбор средств

Спасибо за помощь: мама погибшей в Благовещенске девочки просит остановить сбор средств

Родные 6-летней Ани, трагически погибшей в ДТП 7 августа, обратились в редакцию Амур.инфо. Они просят выразить благодарность людям, которые помогли семье материально и морально. Сбор средств, объявленный после гибели девочки, закрыт.

Как сообщало Амур.инфо, 6-летняя девочка попала под колеса автобуса на перекрестке Калинина – Красноармейская вечером 7 августа. Аня погибла на месте. По словам родителей, в тот вчера девочка вместе с 9-летним братом отправилась в библиотеку. Детям нужно было перейти дорогу. По предварительной информации, водитель автобуса, поворачивая направо при разрешающем сигнале светофора, не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на пешехода – девочку 2012 года рождения. Она переходила проезжую часть по разметке пешеходного перехода на зеленый свет.

После трагедии знакомые семьи объявили сбор средств на похороны ребенка. Но родители сообщили корреспонденту Амур.инфо, что такая помощь не нужна. Аня будет похоронена в субботу, 10 августа, деньги собрали родные. Средства, которые перевели на карту мамы все не оставшиеся в стороне люди, потратят на психологическую помощь для брата Ани. Мальчик стал невольным свидетелем гибели сестры и нуждается в помощи специалиста.

«Собранных денег хватит на лечение ребенка. Больше нам денег не нужно. Спасибо большое. Мы хотим поблагодарить всех людей, которые помогли материально и морально нас поддержали в нашем горе», – сказала корреспонденту Амур.инфо мама погибшей девочки.

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#дети #ДТП

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Комментарии
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  • Сара сара

    Сара сара
    2 минуты назад

    Бедная мамочка сил вам перенести это горе, страшнее ничего невозможно представить

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