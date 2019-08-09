В Благовещенске начнут строить крупный физкультурно-оздоровительный комплекс

В 2024 году в областном центре Приамурья появится крупный физкультурно-оздоровительный комплекс. Его начнут строить в 2023 году, а через год откроют. На строительство ФОКа закрытого типа в Благовещенске из федерального бюджета выделят 375 миллионов рублей.

Существующие ФОКи Приамурья оснащают оборудованием. В текущем году его получат два физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в городе Белогорск и селе Томское. Они будут включать мини-футбольное поле с беговыми дорожками, хоккейную коробку или универсальную спортивную площадку. На современное оснащение в 2019 году потратят более 77 миллионов рублей федерального бюджета и более 2 миллионов областных денег.

Помимо этого, региональные власти занимаются оснащением малых спортивных площадок. В село Новосергеевка Серышевского района закупили современные спортивные объекты на местную площадку. Там установили тренажеры и турники, на которых смогут заниматься дети и взрослые. Площадку открыли в День физкультурника.

Площадку обновили региональные власти в ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», который входит в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в Амурской области».

Малая спортивная площадка предназначена не просто для занятий спортом, но и для выполнения норм ГТО. Там есть гимнастические наборы и баскетбольная площадка. Спортивный объект обошелся более чем в 3 миллиона рублей.

В 2019 году современными спортивными площадками оснастят не только Новосергеевку, но и города Шимановск, Завитинск, Благовещенск, села Марково, Ромны, Черновка и поселок Токур. В следующем году современное оборудование продолжат устанавливать в ругие населенных пунктах региона: на 4 площадках в городах Райчихинск, Сковородино, селе Новокиевский Увал и в Тындинском районе. С 2021 по 2023 год будут оборудовать по 3 площадки ежегодно, тем самым делая занятия спортом доступными для жителей разных районов области, в том числе отдаленных, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В текущем году на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Амурской области» выделено более 90 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

В рамках развития сельских территорий в текущем году построят мини-футбольное поле в селе Екатеринославка. Его должны сдать в эксплуатацию к 1 сентября. На все работы потратят более 6 миллионов рублей из федерального бюджета и более 2,5 миллионов из областного.

Проект «Спорт – норма жизни» будет действовать до 2024 года. Его бюджет составляет 570 миллионов рублей.

В Приамурье строительство спортивных объектов идет и благодаря программе «Газпром – детям». Во время реализации этой программы в поселке Магдагачи и в других районах региона появятся физкульурно-оздоровительные комплексы. В городе Тында ФОК будет с ледовым полем, а в Благовещенске и селе Тамбовка появятся ФОКи с универсальными залами. Также в ходе реализации программы «Газпром-детям» с 2017 года в области построили 15 многофункциональных стадионов в населенных пунктах области. Они включают в себя современное поле для мини-футбола, волейбольную, баскетбольную площадку, беговую дорожку и тренажеры.

Также региональные власти выполняют поручение президента увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 55 % к 2024 году. Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что перед властями стоит задача сделать занятия физкультурой и спортом доступными для людей разных возрастов.

Активное финансирование проектов по популяризации спорта идет не только из федерального, но и из регионального и местных бюджетов. В этом году местные власти ЗАТО Циолковский завершат строительство плавательного бассейна за счет своего бюджета. А за счет СИБУРа в Благовещенске на набережной появился центр уличного баскетбола с пятью зонами и трибунами, рассчитанными на 150 мест.

Амурчанам доступны 35 региональных спортивных федераций и более 80 видов спорта. Ими занимаются 217 тысяч амурских спортсменов. Самые популярные в регионе – игровые виды спорта: волейболом занимаются более 13 тысяч человек, баскетболом – на тысячу меньше, а футболом – более 10 тысяч спортсменов. 7 тысяч человек увлекаются различными единоборствами.

Строительство площадок и спорткомплексов на территории региона проходит благодаря реализации социально-экономической политики президента.