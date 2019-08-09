В Хабаровске паводковая ситуация ухудшается с каждым днем

Паводковая ситуация на Амуре осложняется с каждым днем. По информации Дальневосточного УГМС, 7 августа гребень амурского паводка проходил по участку от села Пашково до Екатерино-Никольского в ЕАО, не достигнув опасного явления.

У Хабаровска в это время уровень воды в реке составил 497 сантиметров и с каждым днем стабильно прибавляет по 15-20 сантиметров. Однако август только начался и, по мнению руководителя службы Вячеслава Паршина, все еще может измениться не в лучшую сторону, сообщает «Тихоокеанская звезда».

На левобережье Хабаровска всего за сутки количество подтопленных дач увеличилось более чем вдвое – от 338 до 696. Однако это не предел. Если к 12-14 августа с приходом новой волны паводка уровень воды у Хабаровска поднимется до прогнозируемых 5,5-6 метров, подтопленными окажутся уже 1 400 дач на левом берегу и 24 придомовые территории в низких местах города.

Тем временем, по информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на небольших реках преобладает спад уровней воды. Остается затопленной пойма на отдельных участках рек Бурея, Уссури, Подхоренок, Кия, Кур, Тунгуска, Манома на 0,1-1,9 метра без ущерба. На Нижнем Амуре в пределах Хабаровского, Нанайского и Комсомольского районов затоплена пойма на 0,1-1,6 метра.

Чтобы обезопасить от подтопления низменную часть Хабаровска, к 8 августа засыпаны ворота недостроенной дамбы. На дно Амура уложено более 30 тысяч кубометров песка и сланца.

Тем временем специалисты пытаются предсказать ход событий, просчитать поведение полноводного Амура, а также последствия хозяйственной деятельности человека.



Неделю назад на совещании при губернаторе края начальник Дальневосточного управления гидрометеослужбы Вячеслав Паршин рассказал, что поведение паводка сейчас определяют три направления. Первое – река Уссури, она свой вклад в наводнение, по мнению гидрологов, уже исчерпала. Два других – это Сунгари и Бурея. Поэтому основное внимание гидрологов в начале недели было приковано к ЕАО, где вода прибывала по 20-25 сантиметров в сутки. Ключевой точкой там является уровень воды у села Ленинское. Там вода аккумулируется с трех направлений: Сунгари из Китая, Амур с благовещенского направления и Бурея со своими притоками. Наиболее опасным направлением Вячеслав Паршин назвал китайскую Сунгари.

Благовещенский поток оказался не таким опасным, как ожидалось. Несмотря на обильные дожди в районе рек Зеи и Селемджи, дошедший до областного центра Амурской области паводок оказался ниже уровня Зеи и нивелировал паводок. Уровень воды там даже не достиг неблагоприятного явления.

Следующее направление – северное – Бурейская ГЭС. На начало августа она сбрасывала около 5 тысяч кубометров в секунду. Это также было заложено в предыдущий прогнозируемый уровень у Хабаровска, от 580 до 630 сантиметров. Но в начале этой недели там также прекратили холостые сбросы воды в связи с нормализацией гидрологической обстановки. И Дальневосточное УГМС уменьшило прогнозируемую высоту гребня паводка на 30 сантиметров.

«Но это не говорит о том, что в последующем, на вторую половину августа, гидрологическая обстановка не будет ухудшаться, поскольку сезон тайфунов, которые будут выходить на север Китая и Приморский край, только наступает», – сказал руководитель службы Вячеслав Паршин.