В Амурской области впервые выявлена схема отмывания наркоденег через криптовалюту

В Амурской области перед судом предстанут трое участников организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков в Амурской области и Хабаровске. Деньги от продажи легализовали с использованием электронных платежных систем и криптовалюты.

Как отмечают в управлении МВД России по Амурской области, такую схему выявили впервые.

26-летний благовещенец организовал продажу синтетических наркотических средств бесконтактным способом – через так называемые закладки. Покупатели через интернет оплачивали наркотики, после чего получали информацию о местах нахождения тайника с «покупкой». Закладки делали трое соучастников организатора – мужчины 1988, 1989 и 1991 годов рождения. В обязанности одного из них также входил контроль объемов наркотических средств и обеспечение получения новых партий.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий впервые на территории Амурской области установлена схема легализации денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств, с использованием электронных платежных систем и криптовалюты. Один из соучастников разработал схему, согласно которой деньги, полученные им от реализации запрещенных веществ, обменивались через онлайн интернет-биржу на криптовалюту, зачислялись на электронные кошельки и банковские счета третьих лиц, после чего обналичивались в банкоматах Благовещенска либо расходовались путем совершения банковских переводов при оплате товаров и услуг», – сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

Этому фигуранту уголовного дела, помимо покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений».

С тремя обвиняемыми, среди которых и организатор преступления, заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. В настоящее время один из соучастников уже осужден Благовещенским городским судом. Следующие семь лет жизни ему предстоит провести в колонии строгого режима. Его подельники ожидают суда в следственном изоляторе.

Обвиняемые были задержаны оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области при проведении операций в Благовещенске и Хабаровске в декабре 2017 года. При обысках дома у фигурантов обнаружили и изъяли наркотические средства растительного и синтетического происхождения. Их общий вес превысил 1 400 граммов. Незаконную деятельность злоумышленники осуществляли на территории Свободного, Белогорска, Благовещенска и Хабаровска.

В настоящее время следователи следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области окончены расследования четырех уголовных дел в отношении членов организованной группы. Ее участники обвиняются в совершении покушения на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.