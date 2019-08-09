Семь кошек и их горе-хозяина спасли с острова под Хабаровском (видео)

Фото: скриншот видео пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Из-за паводка в Хабаровском крае на Амуре введен режим ЧС. В краевой столице затоплены и отдельные дороги, и придомовые территории. В зону паводка попали свыше 900 дач на островах у Хабаровска. С одного из них спасатели эвакуировали мужчину и его семь кошек.

Спасателям поступило сообщение, что мужчина 1970 года рождения не может покинуть свой участок на острове Дачном, так как вода поднялась. Ему на помощь выехали спасатели на катере. Поиски оказались непростыми. Мужчина долго не мог точно указать место нахождения. Из-за разлившихся рек и проток найти подходы было крайне сложно, сообщает региональный главк МЧС.

Видео и фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

«Через несколько часов горе-дачника удалось найти. Он подавал знаки, забравшись на крышу своего домика. Добравшись до места спасатели, вместе с председателем садового общества помогли мужчине погрузить его нехитрый скарб. Но самым ценным грузом оказались котомки с кошачьим семейством – кошка, кот и пятеро 1,5-месячных котят. Как рассказал Сергей Черняков, он остался на своей даче из-за кошки, которая ушла на охоту и долго не возвращалась. Когда животное пришло назад, выбраться самостоятельно на большую землю уже было невозможно без лодки», – говорится в сообщении.

Спасательная операция завершилась благополучно. Дачника и все семь кошек на катере МЧС России доставили в Хабаровск, пишет РИА Новости.