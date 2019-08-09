Подтопленцы Мазановского района встретились с прокурором Приамурья

Фото: прокуратура Амурской области

В четверг, 8 августа, прокурор Амурской области Руслан Медведев побывал в Мазановском районе, который пострадал от паводка. Прокурор выслушал жалобы людей и посодействовал в их решении.

В Мазановском сельсовете на прием к Медведеву обратилось 9 пострадавших в результате стихии. В основном люди задавали вопросы по поводу неполучения мер социальной поддержки, а также о неудовлетворительном состоянии домов после паводка.

Прокурор объяснил, что есть возможность переехать в пункт длительного пребывания, а также разъяснил порядок и условия предоставления мер господдержки.

По всем обращениям организованы проверки, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Также прокурор области посетил пункт временного размещения на базе школы в селе Новокиевский Увал, где живет 21 человек, эвакуированный из подтопленных сел, – Углового, Козловки и Богословки.

Руслан Медведев оценил условия, в которых живут люди, оставившие дома, поинтересовался вопросами организации питания, предоставления банно-прачечных процедур, медицинских услуг.

В ПВР к прокурору области обратились 8 человек. Людей беспокоило отсутствие возможности попасть в свои дома, чтобы забрать оттуда документы и вещи, неполучение адресной социальной и единовременной материальной помощи. Сообщается, что был оперативно решен вопрос, как людям добраться до населенных пунктов.

Один из жителей ПВР, эвакуированный из села Угловое рассказал прокурору, что наступают холода, а сезонной одежды из-за наводнения у него нет. По поручению Медведева органы соцзащиты населения района решили этот вопрос, и мужчина получил необходимую одежду.

Во время посещения Мазановской больницы к прокурору обратились пятеро эвакуированных из зоны затопления, проходящих там лечение. Житель села Угловое заявил, что ему необходима консультация окулиста, а его в медучреждении нет. По рекомендации прокурора, было решено доставить сельчанина в Свободный на консультацию с врачом офтальмологом.

Другой житель пожаловался, что не получил 10 тысяч рублей в качестве адресной социальной помощи. После чего выплата ему была предоставлена.

Во время поездки прокурор области также принял участие в двух судебных заседаниях по искам прокурора Мазановского района в интересах граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, об установлении юридических фактов проживания в затопленном помещении.

Так, прокурор обратился в суд в интересах 93-летней жительницы села Таскино, которая длительное время проживала в жилом доме, однако зарегистрирована в нем не была. Поэтому пенсионерка была лишена возможности получить меры социальной поддержки. Решением суда требования прокурора полностью удовлетворены. Женщине начислена адресная социальная помощь.