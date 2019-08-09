В двух селах Амурской области из-за африканской чумы начался массовый убой свиней

В селах Усть-Ивановка и Ровное с утра 9 августа начался массовый убой свинопоголовья. Ветеринарные специалисты ставят каждому животному смертельную инъекцию. Всего уничтожат около 700 особей. Убою по закону подлежит все поголовье, которое находится в 5-километровой зоне от очага, где выявлена африканская чума свиней.

«Все это очень тяжело. Я мужчина, не должен плакать. Но в душе мне очень обидно, очень больно», – рассказывает владелец крестьянско-фермерского хозяйства, где и были выявлены заболевшие животные. Процветающий фермер, имевший 200 голов свиней, лишился всего хозяйства.

«Это страшно. Страшно то, что они были живые, их укололи, и они все…Они даже, бывает, что не хотят умереть, понимаете...Особенно жаль свиноматок, которые должны были в конце августа опороситься. У них в животе по 10-12 поросят. Наверное, в конце лета поросят двести еще было бы у меня…» – переживает Алим Самандов.

Ближе к вечеру туши убитых свиней будут сжигать. Сейчас их перевозят на территорию Усть-Ивановского скотомогильника. Там уже подготовили ров и горючие материалы – покрышки, дрова и уголь, пояснил глава Благовещенского района. «Люди реагируют тяжело, но что делать. Предоставляем все необходимые документы на отчуждение, описываем в присутствии хозяина, делаем промеры, чтобы вычислить вес, за который потом будет выплачена компенсация. Случаев, чтобы прятали животных, не было», – рассказал Евгений Седых.

В 6 часов вечера в Усть-Ивановке запланирован сход граждан. Местным жителям, которые лишились своего поголовья, озвучат информацию о положенной им компенсации. Она будет сопоставима с рыночной стоимостью свинины, отметил глава Благовещенского района. Деньги должны быть выплачены в срок до двух месяцев.

В Благовещенском районе в связи с выявленной африканской чумой свиней по-прежнему действует режим ЧС. В селе объявлен карантин. Когда животные будут уничтожены, специалисты предпримут и другие необходимые в этой ситуации меры.

В селе проведут тотальную дезинфекцию, будут обработаны все фермы и дороги в селе, а дорогу на скотомогильник предстоит перепахать и обработать дезинфицирующими средствами, чтобы не допустить распространения опасного вируса. Деревянные постройки, где содержались животные, будут сожжены, пояснил глава Усть-Ивановского сельсовета Александр Лимайкин.

«У меня раньше было поголовье малое. Ни гранты, ни кредиты не брал. Говорил, хочу своими силами, своим трудом показать, что я это могу. Целенаправленно к этому шел... Сейчас ни поросят, ни свиней, что дальше будет? Помогут-не помогут, не знаю. Посмотрим, как будем жить. Конечно, жизнь на этом не останавливается, будем дальше жить, будем думать…» – поделился с корреспондентом Амур.инфо фермер Алим Самандов.

Ранее в управлении ветеринарии и племенного животноводства сообщали, что карантин будет действовать в селе до полной нормализации обстановки. Во всех хозяйствах области будет проведен осмотр свинопоголовья для исключения подозрения заражения.

Африканская чума свиней впервые была выявлена в России в 2007 году. Болезнь не опасна для человека, но животные подлежат уничтожению. Вакцины от африканской чумы свиней не существует. В хозяйстве, которое стало очагом заболевания и в 5-километровой зоне возле него разводить свиней по установленным правилам можно через 1 год после отмены карантина.