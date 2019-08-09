Авиасообщение между Тындой и Хабаровском прекратилось

Перелет на самолете Ан-24 занимал 2 часа 50 минут. Чтобы добраться из Тынды в Хабаровск на поезде, требуется больше 24 часов. Стоимость билета на самолет составляла чуть более 7 000 тысяч рублей. Стоимость билета на поезд от Тынды до Хабаровска начинается от 2 669 рублей.

Как сообщает тындинская газета «БАМ», авиасообщение прекратилось с августа. Перевозками по субсидированному маршруту занималась авиакомпания «Хабаровские авиалинии». Полеты осуществлялись один раз в неделю.

«К нам обращаются тындинцы, которые встревожены отменой полетов в Хабаровск, – говорит председатель Тындинского районного Совета народных депутатов Максим Ермаков. – Если на поезде маршрут до столицы соседнего региона занимал чуть более суток, то на самолете это расстояние можно было преодолеть за три часа. Авиасообщением пользовались как жители Тынды и Тындинского района, так и работники предприятий, занятые вахтовым методом. Мы обратились в перевозчику с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, но пока ответа не получили. В региональном минтрансе нас заверили, что правительство Амурской области заинтересовано в обеспечении транспортной доступности северных территорий».

Как сообщил Максим Ермаков, правительство Амурской области направило обращение в компанию «Хабаровские авиалинии» с просьбой рассмотреть возможность осуществления авиационных перевозок по маршруту Хабаровск – Тында – Хабаровск до конца 2019 года.