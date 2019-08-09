В Благовещенске инвалид-колясочник подметает улицы (видео)

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске улицы в районе КПП подметает дворник на инвалидной коляске. Из-за сахарного диабета Анатолий лишился ноги и получил инвалидность, но решил не бросать работу. До того как благовещенец потерял ногу, около 20 лет он работал дворником.

Работает Анатолий около магазина. «Жена ушла из жизни в 45 лет, молодая. Работал на стройке раньше крановщиком, больницы строил, школы. Зрение потерял, сделал операцию, а толку нет. Дома сидеть я не могу, мне на психику это давит. Вот выхожу, подметаю, отвлекает от всего», – рассказал Анатолий.

По слова Анатолия, протез ему установили в январе 2019 года, дали вторую группу инвалидности. В ноябре мужчине исполнится 70 лет. Он мечтает научиться ходить и передвигаться без коляски.

Необычный дворник привлекает внимание благовещенцев: люди фотографируют его, снимают видео и выкладывают в соцсети. Некоторые пользователи из-за незнания ситуации, комментируя публикации, говорят, что члены семьи Анатолия не ухаживают за ним, что он брошен.

«У меня отличная семья, внучка хорошая, вот недавно правнука привезли показали, на руках подержал. Нормально все, дочь помогает, стирает, кормит, а когда и сам. У дочери муж, когда надо, отвозит на машине. Подметаю, иногда люди подходят. Парнишка как-то проезжал, говорит: "Батя, держись", 100 рублей дал. Я пошел веник купил, есть чем мести. Проеду, бычки соберу, песок смету. Мне бы научиться ходить. Протез был бы нормальный, мог бы съездить за грибами, на рыбалочку, на коляске далеко не уедешь», – подытожил благовещенец.