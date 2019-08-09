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9августа
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сегодня, 15:40 8

В Благовещенске инвалид-колясочник подметает улицы (видео)

В Благовещенске инвалид-колясочник подметает улицы (видео)
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске улицы в районе КПП подметает дворник на инвалидной коляске. Из-за сахарного диабета Анатолий лишился ноги и получил инвалидность, но решил не бросать работу. До того как благовещенец потерял ногу, около 20 лет он работал дворником.

Работает Анатолий около магазина. «Жена ушла из жизни в 45 лет, молодая. Работал на стройке раньше крановщиком, больницы строил, школы. Зрение потерял, сделал операцию, а толку нет. Дома сидеть я не могу, мне на психику это давит. Вот выхожу, подметаю, отвлекает от всего», – рассказал Анатолий.

По слова Анатолия, протез ему установили в январе 2019 года, дали вторую группу инвалидности. В ноябре мужчине исполнится 70 лет. Он мечтает научиться ходить и передвигаться без коляски.

Необычный дворник привлекает внимание благовещенцев: люди фотографируют его, снимают видео и выкладывают в соцсети. Некоторые пользователи из-за незнания ситуации, комментируя публикации, говорят, что члены семьи Анатолия не ухаживают за ним, что он брошен.

«У меня отличная семья, внучка хорошая, вот недавно правнука привезли показали, на руках подержал. Нормально все, дочь помогает, стирает, кормит, а когда и сам. У дочери муж, когда надо, отвозит на машине. Подметаю, иногда люди подходят. Парнишка как-то проезжал, говорит: "Батя, держись", 100 рублей дал. Я пошел веник купил, есть чем мести. Проеду, бычки соберу, песок смету. Мне бы научиться ходить. Протез был бы нормальный, мог бы съездить за грибами, на рыбалочку, на коляске далеко не уедешь», – подытожил благовещенец.

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#работа

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5 августа, 09:39
Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    57 минут назад

    Круто!!!

  • Тролльман

    Тролльман
    55 минут назад

    Интересно, что по этому поводу думает Артемий Лебедев.

  • Leg

    Leg
    45 минут назад

    вот он настоящий Мужчина!

  • Сара сара

    Сара сара
    42 минуты назад

    Вижу его часто, убирает все чисто на совесть, может благодаря этому дядечке кпп стало чище

  • Сара сара

    Сара сара
    34 минуты назад

    Инвалиды работают, а не инвалиды сидят бухают да лежат под трубами уроды

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    29 минут назад

    На пенсию по инвалидности не проживёшь. Вот и приходится хоть как то выкручиваться людям. Пенсия по второй группе-6340т.р. Как можно прожить на эти деньги?

  • GnOmE

    GnOmE
    26 минут назад

    вот это сила воли и желание не сидеть на месте. молодец!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    11 минут назад

    "... Дома сидеть я не могу, мне на психику это давит. Вот выхожу, подметаю, отвлекает от всего..." Молодец, не сломался! Настоящий мужик!!! Нашёл отвлечение в работе, а не, как большинство, на "дне бутылки".

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