Одаренные школьники из Благовещенска и Свободного поедут в Сочи

28 одаренных школьников из Благовещенска и Свободного примут участие в бесплатной образовательной программе на базе центра «Сириус» в городе Сочи. Они победили в конкурсе «Гранты СИБУРа». 20 ребят признаны лучшими в направлении «Инженерно-техническая деятельность», 8 участников – в направлении «Химия».

От школьников из 21 региона было подано почти 400 заявок. Программа пройдет в образовательном центре «Сириус» с 8 по 15 сентября 2019 года. К участию приглашены 150 школьников, в том числе из школ Амурской области. Амурчане оказались наиболее активными – от них поступило 98 заявок, сообщает пресс-служба областного правительства. Список участников программы и рейтинг работ участников можно посмотреть на странице программы: https://sochisirius.ru/obuchenie/partners/smena423/2084

Отбор участников проводился на основании рейтинговой системы, учитывающей академические достижения учащегося (по итогам оценки документов), отметку за мотивационное эссе, количество баллов, набранных при выполнении тестовых заданий и решении кейса.

Проходные баллы по химии составили 36,5 (9-10 классы) и 33 (11 классы), по инженерии – 50,5. Тестовые задания по химии включали задачи на определение исходного вещества, соотнесение химических реакций и конечных продуктов и их свойств, решение химических уравнений. Задания по инженерии содержали вопросы по проектированию, изготовлению прототипов с помощью различных технологий, оценку алгоритмов работы техники, мини-эссе по истории автоматики и программирования.

«Мы благодарим всех ребят, которые подали заявки и выполнили тестовые задания. Выбор экспертного жюри среди лучших учеников наших регионов был непростым. Большая ценность - это инициативность ребят, желание развиваться, искать и пользоваться возможностями. Такие стремления невозможно оценить баллами, и мы желаем сохранить эти качества в жизни независимо от итогов конкурса. Для нас, как для производственной компании, особенно важен повышенный интерес участников к направлению "Инженерно-техническая деятельность". Вместе с коллегами из "Сириуса" мы приняли решение пригласить 85 участников на это направление и 65 – на направление "Химия". С нетерпением ждем встречи с победителями в сентябре», – сказала Наталья Ямщикова, директор корпоративного университета СИБУРа.

В случае отказа от участия в программе одного из участников на его место приглашается следующий в ранжированном списке, если он удовлетворяет формальным критериям Положения о программе.

Все участники получат уведомление по электронной почте о порядке дальнейшего взаимодействия с организаторами программы не позднее 12 августа 2019 года, сообщает пресс-служба СИБУРа.