ГАИ: зачастую амурчан сбивают водители, которые отвлекаются, в том числе на телефон

В Благовещенске и Благовещенском районе с 9 по 14 августа будет проводиться профилактическое мероприятие «Внимание пешеход!». В областном центре остро стоит проблема, когда под колеса попадают пешеходы, пересекающие проезжую часть по всем правилам – по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора.

Поэтому в рамках профилактического мероприятия в районе пешеходных переходов будет усилено патрулирование.

Согласно статистике, за 7 месяцев 2019 года в Благовещенске и Благовещенском районе было зарегистрировано 88 ДТП с участием пешеходов. В результате 7 пешеходов погибли, детей среди них нет. Еще 87 пешеходов получили травмы различной степени тяжести, из них 30 – это дети.

Август текущего года не входит в эту печальную статистику. 7 августа в Благовещенске под колесами автобуса погибла шестилетняя девочка. Она переходила дорогу по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

По информации Благовещенского ГИБДД, в подавляющем большинстве случаев, пешеходы получают травмы по вине водителей транспортных средств, которые при поворотах налево или направо на регулируемых перекрестках, совершают наезды на пешеходов.

«Зачастую такие ДТП происходят из-за невнимательности водителей, которые отвлекаются на звонок по телефону, смс-сообщение, разговор с пассажирами или просто из-за невнимательности на рулем», – сообщает старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Ирина Самарина.

За 7 месяцев текущего года 458 водителей привлекли к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам. Но и сами пешеходы нередко нарушают правила. С начала года около 5 тысяч жителей Благовещенска и Благовещенского района привлекли ответственности за нарушение правил дорожного движения.

«Подойдя к дороге, необходимо полностью сосредоточиться на дорожной обстановке, снять наушники и убрать смартфон в карман. И только после переходить дорогу, оценив дорожную обстановку даже на разрешающий сигнал светофора. Также важно помнить, что вовремя услышанный шум приближающегося автомобиля может спасти жизнь, а один телефонный звонок или сообщение могут ее разрушить как водителю, который вовремя не увидел пешехода, так и пешеходу, который вовремя не увидел приближающийся автомобиль», – говорит начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Глущенко.