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9августа
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сегодня, 16:06 3

ГАИ: зачастую амурчан сбивают водители, которые отвлекаются, в том числе на телефон

ГАИ: зачастую амурчан сбивают водители, которые отвлекаются, в том числе на телефон
Фото: pixabay.com/ru

В Благовещенске и Благовещенском районе с 9 по 14 августа будет проводиться профилактическое мероприятие «Внимание пешеход!». В областном центре остро стоит проблема, когда под колеса попадают пешеходы, пересекающие проезжую часть по всем правилам – по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора.

Поэтому в рамках профилактического мероприятия в районе пешеходных переходов будет усилено патрулирование.

Согласно статистике, за 7 месяцев 2019 года в Благовещенске и Благовещенском районе было зарегистрировано 88 ДТП с участием пешеходов. В результате 7 пешеходов погибли, детей среди них нет. Еще 87 пешеходов получили травмы различной степени тяжести, из них 30 – это дети.

Август текущего года не входит в эту печальную статистику. 7 августа в Благовещенске под колесами автобуса погибла шестилетняя девочка. Она переходила дорогу по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

По информации Благовещенского ГИБДД, в подавляющем большинстве случаев, пешеходы получают травмы по вине водителей транспортных средств, которые при поворотах налево или направо на регулируемых перекрестках, совершают наезды на пешеходов.

«Зачастую такие ДТП происходят из-за невнимательности водителей, которые отвлекаются на звонок по телефону, смс-сообщение, разговор с пассажирами или просто из-за невнимательности на рулем», – сообщает старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Ирина Самарина.

За 7 месяцев текущего года 458 водителей привлекли к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам. Но и сами пешеходы нередко нарушают правила. С начала года около 5 тысяч жителей Благовещенска и Благовещенского района привлекли ответственности за нарушение правил дорожного движения.

«Подойдя к дороге, необходимо полностью сосредоточиться на дорожной обстановке, снять наушники и убрать смартфон в карман. И только после переходить дорогу, оценив дорожную обстановку даже на разрешающий сигнал светофора. Также важно помнить, что вовремя услышанный шум приближающегося автомобиля может спасти жизнь, а один телефонный звонок или сообщение могут ее разрушить как водителю, который вовремя не увидел пешехода, так и пешеходу, который вовремя не увидел приближающийся автомобиль», – говорит начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Глущенко.

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#дети #ДТП #жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    51 минута назад

    Да сейчас сплошь такие водители - одной рукой держат руль, другой на уровне руля - телефон. Что они там высматривают на ходу? И это явно не звонки, видно, что именно читают, пишут, водят пальцем по экрану. О какой внимательности на дороге можно говорить в таком случае?

  • Квочка

    Квочка
    12 минут назад

    Да просто плевать они хотели на правила дорожного движения! Некоторые не знают их

  • Kats

    Kats
    9 минут назад

    Ни в коем случае не оправдываю водителе, но пешеходы тоже оборзели! Также в телефонах, только еще и наушники в ушах! Так что и те и те хороши!

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