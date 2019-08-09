Полиция просит помочь найти амурчанина, пропавшего год назад

Константин Нетляров ушел в неизвестном направлении из барака, расположенного в лесном массиве, в 30 километрах от села Новогеоргиевка Шимановского района. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165–170 сантиметров, плотного телосложение, волосы темные, был с короткой стрижкой, глаза карие, носит усы и бороду. На левом плече татуировка в виде оскалившегося тигра. На левой щеке возле глаза шрам уголком около 3 сантиметров, на животе имеется послеоперационный шрам.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, полиция просит сообщить по телефонам: (4162) 59-41-14, 59-41-17, 59-41-05, +7-914-382-29-61.