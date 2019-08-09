Домашняя собака выгрызла женщине лицо

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Трагедия в Уфе: стаффордширский терьер вцепился в лицо 48-летней женщине. Пострадавшая потеряла много крови и скончалась на месте.

Пенсионерка – владелица пса – позвала к себе в квартиру в гости мужчину и женщину. Они распивали алкоголь, а после улеглись спать по разным комнатам. По неизвестной причине гостья зашла к хозяйке в спальню, в которой и находилась собака. Домашнее животное вцепилась в лицо и шею потерпевшей. 48-летняя гостья скончалась от потери крови.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», собаку усыпили. Труп погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу. Делом занялся Следком Башкирии.