Уродище: в гостинице «Заря» собираются надстроить еще 2 безликих этажа

Фото: Амур.инфо

8 августа в «Точке кипения» архитектор из Хабаровска презентовал два варианта будущего облика гостиницы «Заря». Комиссия совета по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия Приамурья, а также представители общественности, принимающие проект, отвергли оба без возможности их доработать.

Инвестору порекомендовали разработать новые эскизы, а также провести открытый конкурс проектов фасада, в котором могут поучаствовать как профессионалы, так и любители.

У комиссии возникли вопросы к архитектурным решениям фасада гостиницы, материалам и слишком большой высоте здания, а сам проект назвали «уродищем».

Как ранее сообщало Амур.инфо, похожая ситуация возникла с проектом фасада выставочного зала. Тогда на презентации эскизов художнику и архитектору из Хабаровска Анне Шац пришлось защищать свое детище от нападок.

«Заря» по проекту должна преобразиться в 6-этажную гостиницу на 100 одноместных номеров. К уже имеющимся этажам здания, 2 из которых планируется стилизовать под архитектуру 19-го-начала 20 века, планируется пристроить еще 2 этажа.

«Одно уродище мы заменяем другим уродищем, простите. Композиционно, я посмотрел, рядом стоит жилое элегантное здание, в меру выдержанное. Нужно все делать под единый комплекс, должен быть единый ансамбль. А вот это стеклянное здание ни к какому, ни к 19, ни к 20 веку не идет. Это отдельно стоящее здание», – высказался один из членов комиссии.

Благовещенская гостиница «Заря» расположена в центральной исторической части города, в зоне охраны памятников истории и культуры. В сентябре 2018 года она перешла из муниципальной собственности в частную за 56,7 миллиона рублей. Новому владельцу ООО «Прайм» она досталась вместе с земельным участком, на котором стоит здание.

Территорию гостиницы планируется благоустроить. На ней появятся лавочки, уличные фонари, мощеный тротуар. Предполагается пристройка, согласно нормативам, 2 лифта. Чтобы акцентировать вход, поставят выносной тамбур. На верхнем этаже гостиницы разместится технический этаж в стилистике, повторяющей архитектурные линии здания.

«Чем был обоснован выбор стиля эпохи начала 20 века, то есть эпохи отсутствия стиля как такового? Стеклянный фасад доминирует, а низ – это совершенно безликое здание. Это место – это же лицо города. Мы многократно обсуждали всю эту территорию набережной и в приоритете ставили – приблизить внешность набережной к старому городу, чтобы здания были стилизованы под красный кирпич, под старый роддом, под "Мавританию". Здесь стиль отсутствует, на мой взгляд», – поделился своей точкой зрения политолог и бизнесмен Виктор Черемисин.

Архитектор предложил два варианта фасада. В обоих в качестве материала – стекло.

«Второй вариант стилистически перекликается с первым. Здесь также зеркальное остекление, но больше деталей: предполагаются арки и остекление разного тона. Высота здания с учетом надстройки – 19,3 метра. В процессе дальнейшего проектирования возможно увеличение или уменьшение. Вот вид со стороны площади Победы. Я проанализировал, будет ли доминировать надстройка здания. С моей точки зрения, объем не диссонирует с окружающей застройкой», – рассказал архитектор.

«Если посмотреть на историю нашей набережной, то много лет назад на этом месте размещались склады, то есть задник магазина Чурина со своими куполами и шпилями хорошо просматривался. Сейчас мы его полностью закрываем. Вот эта стена – просто стена, хоть и зеркальная. Мы вообще закрываем все, что за ней. Нужно хотя бы на этом стекле и вместе с глухими проемами показать разновысотность или не такую сплошную остекленность. Чтобы был ритм и стекла, и штукатурки каких-то других панелей. Скучный получился фасад, непрезентабельный для набережной», – рассказала архитектор Людмила Чаюн.

Члены комиссии отметили, что в презентации проекта не было перспективы, где показаны арка, «Мавритания» и вариант проекта вместе на одной линии. А также не представлены варианты гостиницы другой этажности. Архитектор пояснил, что заказчик поставил задачу задействовать этажность по максимуму.

«Что касается высоты, проект охранных зон позволяет строительство именно до 6 этажей. Я понимаю желание инвестора – использовать все по максимуму, вот 6 этажей и не меньше. Но еще раз: режим зон говорит до 6 этажей, при условии архитектурных решений фасадов, стилистики с окружающей застройкой и так далее. Заказчик должен понимать, что не факт, что эти 6 этажей он получит. Поэтому, если вы хотите их получить, то ваша задача – чтобы и члены совета, и жители города были довольны. Есть вариант конкурса на лучший архитектурный проект, как бывало у нас в городе. Мое мнение – нужно объявлять конкурс», – высказался начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

«Дело в том, что без кардинальной реконструкции пропорций существующего здания, пропорций окон, высота этажа приблизиться к той архитектуре, которая находится на набережной невозможно. Нужно, чтобы пропорции были вытянутые. Это основная проблема», – сообщил архитектор.

Он отметил еще одну проблему. По правилам градостроительного проектирования Амурской области у гостиницы требуется разместить парковку: нужно 12 машиномест на 100 мест гостиницы, однако земельный участок не позволяет размещение требуемого количества стоянок.

«Рассматривался вариант с подземной парковкой, но это дорого, к тому же здесь нужен будет перенос множества инженерных сетей. Здесь возможно на одной из территорий земельного участка разместить около 4 мест. Для того чтобы нам соблюсти норматив, не затрагивая общественные парковки на территории общего пользования, можно организовать 10 парковочных мест на месте газона», – сообщил хабаровчанин.

Представитель управления архитектуры и строительства города отметила, что отсутствие стоянок на территории участка все равно позволяет получить разрешение на реконструкцию: «Здание уже стоит, существует. Застройка в этой части города уже сложилась. Взять еще территорию у жилого дома или еще где-то просто невозможно. Поэтому при реконструкции таких, уже существующих зданий есть порядок отклонения от параметров. Действительно, может пересмотреть этажность, сделать ее ниже».

«У меня вопрос, скорее, к совету. Я послушал профессионалов и не услышал ничего четко сформулированного. Первое, что мы должны понять: как ни перестраивай это здание, оно украсить ничего не может. При любой его переделке оно украсить ничего сильно не может. Предложили сделать вариант в стекле. На мой взгляд, не хуже получается, это идея более продуктивна. Те, кто будет участвовать в конкурсе на проект, да и архитектор должны получить хоть какие-то базовые рекомендации. Мы что хотим: перестраивать здание, которое должно вписываться, или чтобы оно не мешало уже существующей окружающей застройке и совсем не влияло на Триумфальную арку и другие здания», – прокомментировал профессор, заведующий кафедрой религиоведения и истории АмГУ, доктор философских наук Андрей Забияко.

«Готового ответа на этот вопрос просто не может быть. Из вариантов проектирования мы должны это увидеть, к чему стремиться. На сегодняшний день из предложенных вариантов мы отвергаем все», – парировала Людмила Чаюн.

В итоге ни один из предложенных вариантов члены комиссии не приняли и для дальнейшей проработки не рекомендовали. Они предложили объявить конкурс на лучший эскизный проект, а также узнать мнение горожан, открыв голосование за лучший проект на сайте городской администрации.

«Мы рекомендуем заказчику выполнить дополнительные варианты и представить в третий раз. Также рекомендуем провести открытый конкурс на лучший эскиз – это уже решать заказчику. Какие бы варианты ни готовили, чтобы развертка и визуализация с западной стороны от арки была видна. Чтобы было видно, как арка в одной линии с этим зданием с "Мавританией" смотрится. Это очень важно», – резюмировал Виталий Ребизант.

Разработать свой проект на презентации проекта пообещал Виктор Черемисин. Новые эскизные проекты будут готовиться в течение двух месяцев. Потом их снова обсудят на «Точке кипения».