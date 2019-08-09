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9августа
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сегодня, 14:08 0

В центре Благовещенска дети нашли змею, предположительно, ядовитую (видео)

В центре Благовещенска дети нашли змею, предположительно, ядовитую (видео)
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в сквере в районе улиц Ленина – Чайковского 8 августа подростки увидели змею. Рептилию сняли на видео и вызвали на место происшествия спасателей.

«Мы с другом шли, стояли двое пацанов, они сказали, что там змея, мы подошли. Змея заползла в щель в заборе. По размеру она была сантиметров 30–35, где-то так. Они спасателей вызвали, спасатели приехали и забрали ее. Говорили, что она ядовитая, это щитомордник», – рассказал Амур.инфо житель Благовещенска Илья.

Информацию подтвердили в поисково-спасательном отряде города Благовещенска. Спасатели сообщили, что рептилия, замеченная в центре города, предположительно, является щитомордником.

«По внешнему сходству очевидно было, что это щитомордник. Поступил вызов, заявку нам передала служба ЦППС в районе двух часов. Нас встретили дети, показали, где змея. Мы прошли по скверу, увидели ее, поймали, посадили в бутылку, вывезли в сторону Верхнеблаговещенского и в лесу отпустили», – сообщил Амур.инфо Николай Плотицин, старший дежурный смены ПСО города Благовещенска.

Спасатели напоминают, что при встрече со змеей ее нельзя трогать, преследовать, пытаться ловить или брать в руки. Определить отличительные признаки ядовитой и неядовитой змеи сложно, поэтому специалисты советуют к любой змее относиться как к ядовитой. Жителям рекомендуют при встрече с рептилией обращаться за помощью по номерам: 101, 01 или 112.

Щитомордник является ядовитой змеей. Состояние после болезненного укуса обычно улучшается через 5–7 дней. Особенно опасны яды этой рептилии для ослабленных людей, детей или животных.

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#дети #МЧС #природа

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