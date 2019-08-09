В провинции Хэйлунцзян уменьшили сбросы в Амур из-за наводнения

Фото: Амур.инфо

Приграничная с Россией китайская провинция Хэйлунцзян сократила сбросы воды из-за паводка на реке Амур, сообщает правительство ЕАО. Пик паводка в автономной области ждут в конце недели.

1 августа в Еврейской автономной области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур, который достиг территории области. В районы завозят материал для отсыпки дамб, медикаменты и продукты питания. В Ленинский и Октябрьский районы области привезли водоналивные дамбы. Во всех районах региона устанавливается круглосуточное дежурство.

«По информации, которая предоставляет китайская сторона, в провинции Хэйлунцзян сокращен сброс воды, принимаются все возможные ограничения, чтобы не допустить наводнения. По Амурской области вода спадает в течение нескольких дней, а значит, в ближайшее время роста уровня в Пашково (в ЕАО) не ожидается», – сказал губернатор ЕАО Александр Левинталь.

Сложной остается ситуация в Ленинском районе. Уровень Амура за сутки там вырос на 14 сантиметров. Подтопленными остаются 16 приусадебных участков, сельскохозяйственные угодья и несколько участков дорог общей протяженностью почти 1,5 километра. В районе строят дамбы.

В остальных муниципальных образованиях обстановка стабилизировалась, пишет РИА Новости.