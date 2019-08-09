Родственники забитого до смерти амурского подростка рассказали о поисках тела

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 26 июля в поселке Солнечный Сковородинского района мужчина до смерти забил подростка 2002 года рождения. Тело нашли спустя почти две недели. «Его никто не искал, мы сами нашли Витю. Искали – я, мама его и невестка моя. Нашли, позвонили в полицию, и только спустя два-три часа они приехали», – рассказала родственница погибшего. Тело нашли вечером в среду, 7 августа, в реке Ольдой – это левый приток Амура.

По информации Следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области, 26 июля между мужчиной и парнем произошла ссора. Старший до смерти забил младшего и избавился от тела, скинув его в местную речку. Подозреваемого в совершении убийства задержали. Им оказался местный житель 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ, части 4 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый находится под стражей.

Родственница погибшего высказала свою версию того, как погиб подросток. По словам женщины, в избиении участвовали несколько человек. «Тот, который его убил, напился и вспомнил зимний скандал. Хотя Витя в этом скандале был ни при чем. Они изначально искали старшего брата, а им попался под руку младший – Витя. И они оторвались на нем. Сначала били, потом в багажник машины закинули, где-то по дороге добили», – сообщила женщина.

Пока в уголовном деле один фигурант. «Расследование уголовного дела находится в производстве. Даже та квалификация, по которой мы возбудили уголовное дело, не является окончательной до завершения расследования. Расследование уголовного дела не завершено, дело в суд не направлено, оно еще в производстве – сейчас следователи работают, устанавливают всю картину произошедшего. Если будут получены данные о том, что к смерти подростка причастны иные лица, то, соответственно, действиям этих лиц будет дана правовая оценка. Только после того, как будет установлены все обстоятельства произошедшего, будет дана окончательная квалификация и дело будет направлено прокурору и в дальнейшем, при утверждении обвинительного заключения, направлено в суд», – пояснил старший помощник руководителя следственного управления Алексей Лубинский.

В пятницу, 9 августа, родственники забрали тело из Сковородина, чтобы похоронить в селе Солнечное. Похороны назначены на субботу, 10 августа.