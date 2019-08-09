Роскосмос рассказал о зарплатах российских космонавтов

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Космонавты состоят на штатных должностях в ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина». Зарплату им начисляют в соответствии с «Положением о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации» (далее Положение. — Ред.). Однако конкретные цифры в «Роскосмосе» не предоставили, сославшись на закон о персональных данных.

Согласно Положению, должностной оклад у кандидата в космонавты — 60,9 тысячи рублей, у космонавта — 63,8 тысячи рублей, а у инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей. При этом имеются существенные надбавки. В случае успешного и добросовестного исполнения обязанностей кандидаты, космонавты и инструкторы могут рассчитывать на ежемесячную надбавку до 25 % от оклада. А по итогам года — на «тринадцатую зарплату».

У космонавтов, которые побывали в космосе, оклад вырастает до 69,6 тысячи рублей в месяц. Кроме того, за космические полеты они получают дополнительно единовременное денежное вознаграждение. Конкретная сумма зависит от сложности и длительности полета.

Чем больше полетов в космос совершил сотрудник, тем выше зарплата. За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55 %, за два полета — 75 %, за три полета и более — 120 %.

За выслугу лет кандидаты в отряд, космонавты и инструкторы также получают ежемесячную надбавку. Кандидаты и доктора наук ежемесячно получают надбавку к окладу по 15 и 25 % соответственно.

Всего на сегодняшний день отряд космонавтов насчитывает 25 человек, из которых двое находятся на МКС, — это Александр Скворцов и Алексей Овчинин. Еще восемь кандидатов в космонавты проходят подготовку.

В апреле советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин рассказал «Известиям», что средняя зарплата у космонавтов составляет 170 тысяч рублей. Космонавт, который только пришел в отряд, будет получать 110 тысяч. А зарплата космонавта, который совершил два-три полета, составит 300 тысяч рублей.