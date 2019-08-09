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Дождь, туман: прогноз погоды в Амурской области на 10 августа

Дождь, туман: прогноз погоды в Амурской области на 10 августа
Фото: ru.depositphotos.com

10 августа в Амурской области ночью местами ожидается слабый дождь, в отдельных районах – туман. Ветер с юго-востока разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 11...16 градусов.

Днем Амурский гидрометцентр прогнозирует увеличение облачности, в отдельных районах пойдет дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный подует со скоростью 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до 23...28 градусов.

В Благовещенске ночью будет переменно облачно, без осадков. Скорость ветра с востока составит 2-7 метров в секунду. Температура воздуха – 13...15 градусов. Днем ожидается увеличение облачности, в вечерние часы – небольшой дождь. Юго-восточный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 22...24 градуса.

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#погода

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