С сентября в Благовещенске начнется прививочная кампания

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Вакцинация рекомендуется всем группам населения. Особенно она необходима детям с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

По информации отдела опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска, в прошлом году против гриппа было привито более 124, 5 тысячи горожан – 54 % от общего населения, что более чем на 7 000 больше чем в 2017 году. В том числе детей было привито 39 269. Это 77,2 % от общего числа детского населения. В регионе за весь эпидсезон было зарегистрировано всего 13 случаев заболевания гриппом. Все заболевшие не были привиты.

Прививочная кампания стартует с 1 сентября. Привиться необходимо за 2–3 недели до начала роста заболеваемости. Делать это рекомендуется только в медицинском учреждении после осмотра врача.

Врачи напоминают, что ежегодно на фоне подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается рост внебольничных пневмоний, бронхитов, отитов, артритов, менингитов, как среди детей, так и среди взрослого трудоспособного населения, причиной которых является пневмококковая инфекция. Наилучшей профилактикой этих заболеваний является вакцинация против пневмококковой инфекции, которая проводится вакцинами «Пневмо 23», «Превенар 13» и «Синфлорикс», позволяющими предупредить развитие всех инфекционных заболеваний, вызываемых пневмококками.

По вопросам вакцинации от пневмококковой инфекции следует обращаться к участковому терапевту, который проведет осмотр и выпишет рецепт на приобретение вакцины. Инъекция проводится бесплатно в территориальной поликлинике по полису обязательного медицинского страхования.