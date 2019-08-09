В ДТП с участием автобуса под Новороссийском пострадали двое амурчан (видео)

В Краснодарском крае на дороге Новороссийск – Керчь в результате столкновения внедорожника с экскурсионным автобусом погибли три человека, пострадали 44, из них 12 детей. Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Как стало известно ИА «Амур.инфо», в числе пострадавших – двое амурчан.

«Два человека из Амурской области. Это мужчина и женщина, фамилии не могу назвать, нет списков. Известно, что один из амурчан находится в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней степени тяжести», – сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» на горячей линии, организованной администрацией Новороссийска.

Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, по предварительным данным, на посту Верхнебаканском Volkswagen Touareg столкнулся с автобусом Hyundai, после чего машины упали с обрыва. Пострадали 44 человека, из них 12 детей. Погибли женщина и двое детей. На месте происшествия работали все силы экстренных служб и медиков – более 30 бригад скорой помощи.

Как сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу полиции края, все погибшие – пассажиры легкового автомобиля. В Volkswagen Touareg ехала семья, погибли мать и двое детей. 45-летний водитель иномарки сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.

По подозрению в совершении ДТП, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан 41-летний мужчина, водитель экскурсионного автобуса. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и пункта «б» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Видео: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Автобус принадлежит лечебно-профилактическому санаторию «Эллада». Вечером 7 августа водитель перевозил пассажиров из Новороссийска в Анапу. По версии следствия, в районе поселка Верхнебаканского, недалеко от Новороссийска, водитель автобуса нарушил безопасную дистанцию и столкнулся с внедорожником. Автобус и иномарка перевернулись и покатились с обрыва. От полученных травм в результате происшествия трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались на месте.

Следователи изъяли из санатория «Эллада» документы, в том числе связанные с предоставлением услуг по перевозке людей на экскурсионном автобусе. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебная медицинская, автотехническая экспертизы.

По данным администрации Новороссийска, все 44 пострадавших приняты в приемом отделении за 2 часа 20 минут. 13 раненым экстренно выполнены операции. В тяжелом состоянии находится один ребенок. Одну из пострадавших – женщину, находящуюся в тяжелом состоянии, – санавиация доставила в краевую клиническую больницу Краснодарского края.

В администрации Новороссийска работает телефон горячей линии: (8617) 64-66-27. По нему родственники пострадавших могут узнать информацию о ДТП. Горячая линия организована и на базе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Ее номер: (8612) 68-64-40.