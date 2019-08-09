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сегодня, 19:03 3

Хабаровский губернатор просит Медведева о пересмотре финансирования скорой помощи

Хабаровский губернатор просит Медведева о пересмотре финансирования скорой помощи
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил правительство РФ пересмотреть систему финансирования скорой помощи. По мнению экспертов, Фургал поднял проблему, общую для всех регионов России.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением пересмотреть подход к финансированию скорой помощи. Оно осуществляется за счет средств территориальной программы обязательного медицинского страхования. При этом оплата осуществляется по подушевому нормативу, а финансирование – в сочетании с оплатой по вызову скорой, напомнил глава региона.

«Учитывая нашу плотность населения и отдаленность населенных пунктов друг от друга, по нормативу скорость доезда должна быть не более 20 минут. Конечно же, это ложится очень серьезным камнем на решение данной проблемы. Мы попросили бы при рассмотрении финансирования ОМС рассмотреть вопрос либо бюджетного финансирования, либо увеличения, конечно, тарифа», – сказал Фургал, подчеркнув, что это общая проблема для всех центров экономического роста Дальнего Востока.

Директор фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» Эдуард Гаврилов отметил, что Фургал поднял проблему, общую для всех регионов России. При этом эксперт отмечает, что совершенно не важно, каким образом проблема финансирования будет решена, главное – результат: чтобы скорая приезжала вовремя и была полностью укомплектована, сообщает «Клуб регионов».

«Строго говоря, это Минздрав РФ и Фонд ОМС должны договориться, а может, они решат, что за что-то должны платить и регионы. Но любой гражданин в любой момент может оказаться пациентом скорой помощи, и нам неважно, из какого источника будет финансирование. Нам важно, чтобы бригада приехала вовремя, и чтобы она была укомплектована людьми, и чтобы у нее было под рукой все, что положено, и чтобы не спрашивали, есть ли у нас свои лекарства, и не просили искать людей, которые помогут нести носилки», – подчеркнул эксперт

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#здоровье #работа #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    18 минут назад

    Молодец хабаровский губернатор!!!

    Нам бы в область такого губернатора, глядишь и жизнь амурчан изменилась бы в лучшею сторону. А то наше областное правительство состоит из людей которые далеки от народа, одни комерсанты да пенсионеры. Такое чувство что не они для людей, а люди для них.

    Если г-н Орлов не поменяет членов правительства на реальных спецов, то так и будет область нищей с протянутой рукой.

  • Жалейка

    Жалейка
    18 минут назад

    сразу видно человек о народе думает-а не как некоторые

  • ay

    ay
    12 минут назад

    копейки помощь не просить, её требовать надо. Иначе не подадут.

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