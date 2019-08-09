Приамурье освобождается от воды: оперативная обстановка на 9 августа

Фото: Амур.инфо

В Амурской области за сутки полностью освободились от воды 7 домов. В Мазановском районе подтоплены 10 жилых домов, в Благовещенском районе – 3. Затопленными остаются 542 подворья. Это на 13 меньше, чем 8 августа.

В Благовещенске в воде остаются 206 дворовых территорий (–20 за сутки), в Белогорске – 67, в Белогорском районе – 44, в Мазановском районе – 29 (–15 за сутки), в Благовещенском районе – 55 (+12 за сутки), в Ромненском районе – 54, в Серышевском районе – 12, в Октябрьском районе – 27, в Ивановском районе – 48 (+13 за сутки). 350 дачных участков Белогорска остаются подтопленными (за сутки без изменений).

В Приамурье перемыт 31 участок автомобильных дорог: в Благовещенском районе – 1 дорога, в Ромненском – 4, в Серышевском – 7, в Михайловском – 3, в Октябрьском – 10, Константиновском – 2, Архаринском – 3, Ивановском – 1. В Зейском и Селемджинском районах все участки дорог освободились от воды.

Без транспортного сообщения остаются 8 населенных пунктов: один в Зейском районе, два – в Ромненском, три – в Архаринском и два – в Серышевском районах.

За период наводнения в Амурской области было эвакуировано 2 353 человека, в том числе 823 ребенка, в пунктах временного размещения находятся 102 человека, в том числе 44 ребенка. У родственников живут 2 251 человек, из них 779 детей.

Эвакуированные жители расселены в 4 пунктах временного размещения. Два ПВР развернуты в Февральске Селемджинского района, один – в Новокиевском Увале Мазановского района, один – в поселке Архара. В ликвидации последствий паводка на территории Амурской области задействовано 780 человек, 167 единиц техники, 27 плавательных средств.