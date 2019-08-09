На помощь подтопленцам в Амурской области направят дополнительно почти 124 миллиона рублей

9 августа состоялось внеочередное заседание депутатов Законодательного собрания Амурской области. На нем рассмотрели проект закона о внесении изменений в закон Амурской области «Об областном бюджете на 2019 год» в связи с ликвидацией последствий наводнения. Предлагалось увеличить сумму на помощь подтопленцам.

Как рассказал и.о. министра финансов области Владимир Сологуб, областной бюджет этого года будет увеличен на сумму 123,9 миллиона рублей. Эти средства получены от налогов и дополнительных доходов. Из них 10 миллионов предложено направить на организацию пунктов временного размещения людей, на аварийно-спасательные работы, единовременные выплаты населению. 3 миллиона рублей направят на оказание помощи малому и среднему предпринимательству, имуществу которого был причинен ущерб в результате ЧС. Еще 18,9 миллиона рублей пойдут на восполнение резервных федеральных запасов, 2 миллиона – на компенсацию выпадающих доходов поставщикам при предоставлении скидки по оплате стоимости электроэнергии гражданам в связи с затоплением жилых помещений. Законопроект был принят сразу в двух чтениях.

Во время обсуждения был поднят вопрос влияния Зейской и Бурейской ГЭС на наводнения. Депутат Анатолий Осипов интересовался, могли ли ГЭС усугубить паводковую ситуацию. Пояснения по этому поводу дал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский: «Никаких вопросов и претензий в адрес ГЭС нет. Они наоборот в этом году помогли сдержать дождевые паводки. Зейская ГЭС работает в штатном режиме, сбор воды на Зейской ГЭС не производится. Бурейская ГЭС практически весь паводок на себя взяла. Сбросы на этой неделе были увеличены до 5 500 кубометров в секунду. Подтопление населенных пунктов, находящихся ниже по течению, начинается, если сброс равен 7 000 кубометров и выше. Поэтому никакой угрозы сейчас нет».