В Приамурье разыскивают высокого худощавого пенсионера с провалами в памяти

В областном центре Приамурья разыскивают Александра Ивановича Бойко 1953 года рождения. Он исчез 9 июля в районе улицы Строителей Благовещенска. Близкие предупреждают, что горожанин страдает потерей памяти и может находиться как в Благовещенске, так и в Благовещенском районе.

На виде Александру Бойко 65 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза – карие.

В день исчезновения был одет в черную рубашку с длинными рукавами, черные классические брюки и темные кроссовки.

Его поисками занимается полиция и поисково-спасательный отряд. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 102, (8 4162) 42-00-16, 8914-581-01-57, 8909-819-34-75.