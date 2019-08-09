Уголовное дело в отношении владельца «собачьего Освенцима» скоро могут передать в суд

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В прокуратуру Благовещенска поступило уголовное дело в отношении хозяина чигиринского приюта «Дружок» Вячеслава Золотарева. Сотрудникам прокуратуры предстоит изучить материалы и утвердить обвинительное заключение либо вернуть дело следователю для устранения недостатков.

В случае утверждения обвинительного заключения, уголовное дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

7 августа владельцу «собачьего Освенцима» продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий на 24 дня. Как пояснили в пресс-службе Благовещенского городского суда, мера пресечения действует в отношении Золотарева до 4 сентября. С ходатайством о продлении меры в суд обратился прокурор города Благовещенска.

«Поскольку срок, установленный для принятия указанного решения истекал, прокурор города Благовещенска обратился с ходатайством о продлении ранее действовавшей меры пресечения в виде запрета определенных действий», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

В частности, Золотареву запрещено выходить из жилого помещения до 8:00 и после 18:00. Кроме того, ему нельзя общаться с участниками уголовного дела, делать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом.

Как сообщало Амур.инфо, уголовное дело в отношении Золотарева расследуется по статье «Жестокое обращение с животными». Амурский «собачий Освенцим» прогремел на всю страну в январе 2019 года. На территории приюта «Дружок» в селе Чигири Благовещенского района нашли десятки трупов животных, отловленных в рамках муниципальных контрактов.

В областной ветлаборатории исследовали 42 трупа и сделали вывод, что животные погибли от истощения. Оставшихся в живых забрали и выходили волонтеры.

Золотарев заявлял, что отрицает свою причастность к гибели животных. Преступление, в котором обвиняют владельца «собачьего Освенцима», средней степени тяжести. Максимальное наказание, которое ему грозит – 5 лет лишения свободы.