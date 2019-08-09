Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:28 25

Артемий Лебедев: Благовещенск – это унылая депрессивная *опа (видео)

Артемий Лебедев: Благовещенск – это унылая депрессивная *опа (видео)

Известный российский дизайнер, блогер, путешественник Артемий Лебедев, рассказывая о канатной дороге, которая соединит Россию и Китай через Амур, нелестно охарактеризовал Благовещенск. Тогда как Хэйхэ, по мнению Лебедева, напоминает Гонконг или даже Нью-Йорк.

Особенностью блогера является использование ненормативной лексики. Поэтому в прямой речи Артемия Лебедева редакции Амур.инфо пришлось заменить некоторые слова цензурными синонимами.

«Терминал канатной дороги из России в Китай построят по проекту голландцев. Я видел этот проект – он [восхитительный]! [Восхитительная] идея, [прекрасная] реализация – если так, как будет на картинке. Мне это супернравится! Я один из тех людей, кто этим маршрутом пользовался, но на паромчике. Из Благовещенска в Хэйхэ идет канатная дорога – если я правильно понимаю, она там, у нас больше нет других точек. Это прекрасно. Можно будет – ты просто приходишь, показываешь паспорт, садишься в кабинку, и просто через пять минут ты на другой стороне, тратишь свои законные рубли на дешевые китайские товары. Чем больше людей увидит, как люди живут в Китае – не только через реку, а еще и лично, – тем лучше. Потому что, если мы посмотрим на то, как выглядит Благовещенск – это унылая депрессивная *опа. И то, насколько Хэйхэ превратился просто в какой-то Гонконг или Нью-Йорк, там уже выросли небоскребы, становится понятно – не надо бояться быть, как китайцы. Потому что у китайцев может быть тоталитаризм, коммунизм и всякая прочая [ерунда], но живут они при этом [замечательно]. И многие люди – даже не то, что многие, но 99 процентов людей, – с удовольствием готовы жить при коммунизме, но в стране типа Китая. И это и есть главная правда, которую почему-то либералы страшно боятся произнести вслух. Потому что вообще всем [безразлично], кто сидит в каком-нибудь условном Кремле», – высказался Артемий Лебедев.

В Благовещенске он был с 20 по 22 сентября 2005 года. Тогда блогер отметил «неприлично близкое» соседство Китая. «Очень хотелось туда сплавать на пару часов, но времени не хватило», – признался путешественник. Благовещенск ему показался совершенно неинтересным с точки зрения архитектуры. «Но заблудиться невозможно – все застроено по сетке. Иногда встречаются попытки разнообразить пейзаж», – прокомментировал автор сделанные им фотографии. В 2008 году Лебедев в составе автоэкспедиции был в Благовещенске проездом из Москвы во Владивосток.

В 2011 году Артемий Лебедев побывал в Якутии и сфотографировал сопки, которые своим видом напомнили ему ягодицы. Один из постов о путешествии автор озаглавил «Привет из *опы мира». Многие якутяне обиделись на него за оскорбительное сравнение. Лебедева это удивило: «Это был совершенно нейтральный безоценочный комментарий, в сто раз менее пристрастный, чем обычно. Каково же было мое удивление, когда вдруг выяснилось, что в якутнете все решили, что я назвал Якутию *опой мира. Целый год людям не о чем было думать, кроме как о том, как кому-то показалось, что какой-то заезжий [гражданин] что-то [сказал]», – отметил Артемий в своем «Живом журнале».

Просмотров всего: 3391

#СМИ

распечатать


Власть 2

Американское издание написало про Александра Козлова и Василия Орлова
Общество

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске»: «Террористы в юбках. Глава 4. Мария Беневская»
Общество

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: выплата пенсий подтопленцам
Культура 13

Благовещенский священник Святослав Шевченко научит бороться с фейками
Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Что-ли очередной, широко известный в узких кругах блогер? Так и пошёл он нах...р!

  • Мару86

    Мару86
    2 часа назад

    Так и есть....Благовещенск не стимулирует человека к развитию и приходится пользоваться лишь собственным упорством. Благовещенск не меняется и практически не развивается. Если уехать и приехать в него через 10 лет, сменится только руководство а сам город будет таким же....тот же универмаг в старом фасаде, те же улицы и места для прогулок и отдыха с кучей китайцев....каждый год - год сурка. Развивается только малый и средний бизнес (торгаши в торговых центрах и Инсте) и филиалы гос.корпораций и компаний. Управление культуры только и делает что Амурджазбэнд с Хопатько во все места засовывает...и на выпускные и на День победы и на молодёжных праздниках скоро джаз будет, никаких фестивалей кроме Амурской осени на который приезжают забытые старпёры. Этот город выделяет только соседство с Хэй-Хэ и всё. В этом городе хорошо стареть и умирать, а не жить и развиваться....поэтому все кто может едут зарабатывать в Китай, Питер, Москву...а сюда уже потом приезжают когда хочется серой унылости на старости лет.... Хотя конечно, на фоне села или запущенной деревушки, из которых некоторые приехали, Благовещенск будет казаться прекрасным городом....

  • Сэр

    Сэр
    2 часа назад

    Мару86 тести́кулы или чего там (если это она) прищемили джазом. Вот и ходит обиженный/ая на весь Благовещенск.

  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    2 часа назад

    В общем все правильно написано. Нет у нас ни архитектуры, дизайна совместимости и уместности, гармонии всего того, что построили в последнее время. Единственно более менее приличной стала набережная и здания по Краснофлотской, но и то относительно. А центр? Особенно раньше не обращала внимания,но в последнее время стало не просто раздражать , а реально противно смотреть на фасады изуродованные дешевыми банерами и вывесками с названиями магазинов, разношерсти от которой рябит в глазах и уж тем более не вызывает желание зайти в такую лавку пафосно называемую бутик. Внутри торговых центров тоже самое, полное убожество! Единственно где раньше руководство пыталось привести все в единый стиль, был первый этаж Амурской Ярмарки, но и то не на долго. Острова, ТТ, да и все остальные ТЦ, понятно что идут на встречу арендаторам, кроят площадь на непонятных размеров каморки, но фасад отделов,,,,,,,,,,,,, Про развитие, да оно в целом по ДВ, отсутствует!, при чем во всем.К сожалению!!!!!!!!!!!!!!!

  • Ras Mike

    Ras Mike
    2 часа назад

    Мару86

    А что ты хочешь? Чтобы в Благовещенске было что? Лас-Вегас? Какая тебе нужна лично применимо к городу стимуляция? Как это связано для тебя с комфортной средой в городе? Стабильность нужна людям прежде всего. Рабочие места, разноплановое производство всего и вся, именно в Благовещенске. Хоть один мэр или Губер за двадцать лет открыл именно в Благовещенске хоть один нормальный завод или фабрику, нет. Спиртзавод снесли, хлопки нет, спички нет, электроаппаратный завод уже исдох почти, нет в принципе никакого масштабного производства кроме отдельных кустарей. Развитие в стабильной работе и зарплате, там же развитие людей, оно само попрет и без ваших стимуляций дрянных. А блогер он конечное не тупой, но узкомыслящий, он просто не знает что такое Хэйхэ, это он махнул конечно в сравнении с Гонконгом. Он не шарит что китайцы любят делать бутафорный фасад, а за ним херня. Хэйхэ это сплошь забитонированный город, с абсолютным ассорти из зданий , как попало и где попало, деревья то посадить не могут нормально. Но чувак, судит узко ещё и потому, что сравнивает потенциал двух абсолютно не одинаковых по численности стран. Из-за такого огромного населения и рабочих рук, Китай всегда был и будет всё быстрее строить и осваивать чем какие либо другие страны с меньшим населением, ибо они муравейник. Это элементарно. Сравнение нелепо. Китай такой уже с глубокой древности, их урбания в 4-2 веке до н.э. уже превосходила в те времена ещё сельский и детский Рим на семи холмах.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    «Известный блогер». У взрослого мужика волосы крашенные, интеллект на личике себя никак не проявляет. Какие могут быть вопросы к такому...

    Да, Благовещенск слабо развивается. Как и весь ДВ. Хотелось бы лучшего для всего ДВ и Благовещенска. Но когда это будет?

    А пока люди голосуют ногами.

  • Жалейка

    Жалейка
    1 час назад

    всё правильно-никакого развития

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    Еще один эксперт по Китаю))) и живут китайцы замечательно и товары у них дешевые. И Хэйхэ - Гонконг. Ма-ла-дец. Только почему-то глядя на это стареющее лицо на ум приходит только то, что он сказал о Благовещенске))

  • Ташка

    Ташка
    1 час назад

    Доренко тоже тут все мочой прованяло) Где теперь тот Доренко? Блохеры маасковские))

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Тот самый случай, когда смотришь на человека и в голову приходит тоже самое.

  • vanzelka

    vanzelka
    1 час назад

    Каждого имбецила теперь слушать, и еще публиковать его

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Ладно, можно понять, что некоторые люди видели Хэйхэ только из Благовещенска. Им что-то такое показаться могло. Но тут человек вроде даже сказал, что бывал в Хэйхэ. Ну где он там увидел небоскребы? Какой еще Гонконг или Нью-Йорк? Хэйхэ - очень симпатичный небольшой городок. Я бы не сказал, что Благовещенск - жопа в сравнении с ним. Города-близнецы, не зря их так назвали.

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    У нас растут только налоги и цены.....так что нам далеко до Хэйхэ.

    С уважением

  • Квочка

    Квочка
    1 час назад

    Мы в прошлом году были в Москве на красной площади, она оказалась такой же как и год назад. Тоже выходит не развивается, фасады не меняет, шум хоть бы подсветку сменил! Выходит Москва это тоже *опа, развития нет!?

  • full

    full
    1 час назад

    Реагировать на столичных мудаков - жизни не хватит.

  • Квочка

    Квочка
    1 час назад

    *ГУМ

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Квочка

    Мы в прошлом году были в Москве на красной площади, она оказалась такой же как и год назад. Тоже выходит не развивается, фасады не меняет, шум хоть бы подсветку сменил! Выходит Москва это тоже *опа, развития нет!?



    Не могут, даже, стены Кремля гипсокартоном обшить (как в ХХ), олухи.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Артемий Лебедев – унылая депрессивная *опа.

    (с)

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Для москвичей всё замкадье одна унылая депресивная *опа

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    1 час назад

    Мару86

    Управление культуры только и делает что Амурджазбэнд с Хопатько во все места засовывает...и на выпускные и на День победы и на молодёжных праздниках скоро джаз будет



    Конечно, когда жена своему мужу не подкинет нехилый заработок

  • Denis86

    Denis86
    1 час назад

    Первый раз согласен с Татьянычем

  • Gorojanka

    Gorojanka
    46 минут назад

    Если Хейхе этому блогеру напоминает Нью Йорк, то видимо блогер Нью Йорк никогда вообще не видел, да и Гонконг тоже Хейхе напомнить может только с очень пьяных глаз.

  • LM

    LM
    26 минут назад

    Мудак...приехал - все увидел...

  • ШуRik

    ШуRik
    4 минуты назад

    Кто это вообще?

    Видимо Хэйхэ он видел только с окна туристического автобуса и только одну улицу. Обшарпанные стены, полопавшаяся плитка, тут же в центре рядом бараки из кусочков фанеры - вот это Хэйхэ.

  • lev4ik

    lev4ik
    2 минуты назад

    Ну,кому-то сразу в глаза бросается разница,а кто-то всю жизнь живёт и как будто иначе и не может быть,принюхались,наверное.Это он ещё в Белогорск или Свободный не заехал. Я уж не говорю про Шиман или Райчиху.

Показать все (25) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь