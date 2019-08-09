Артемий Лебедев: Благовещенск – это унылая депрессивная *опа (видео)

Особенностью блогера является использование ненормативной лексики. Поэтому в прямой речи Артемия Лебедева редакции Амур.инфо пришлось заменить некоторые слова цензурными синонимами.

«Терминал канатной дороги из России в Китай построят по проекту голландцев. Я видел этот проект – он [восхитительный]! [Восхитительная] идея, [прекрасная] реализация – если так, как будет на картинке. Мне это супернравится! Я один из тех людей, кто этим маршрутом пользовался, но на паромчике. Из Благовещенска в Хэйхэ идет канатная дорога – если я правильно понимаю, она там, у нас больше нет других точек. Это прекрасно. Можно будет – ты просто приходишь, показываешь паспорт, садишься в кабинку, и просто через пять минут ты на другой стороне, тратишь свои законные рубли на дешевые китайские товары. Чем больше людей увидит, как люди живут в Китае – не только через реку, а еще и лично, – тем лучше. Потому что, если мы посмотрим на то, как выглядит Благовещенск – это унылая депрессивная *опа. И то, насколько Хэйхэ превратился просто в какой-то Гонконг или Нью-Йорк, там уже выросли небоскребы, становится понятно – не надо бояться быть, как китайцы. Потому что у китайцев может быть тоталитаризм, коммунизм и всякая прочая [ерунда], но живут они при этом [замечательно]. И многие люди – даже не то, что многие, но 99 процентов людей, – с удовольствием готовы жить при коммунизме, но в стране типа Китая. И это и есть главная правда, которую почему-то либералы страшно боятся произнести вслух. Потому что вообще всем [безразлично], кто сидит в каком-нибудь условном Кремле», – высказался Артемий Лебедев.

В Благовещенске он был с 20 по 22 сентября 2005 года. Тогда блогер отметил «неприлично близкое» соседство Китая. «Очень хотелось туда сплавать на пару часов, но времени не хватило», – признался путешественник. Благовещенск ему показался совершенно неинтересным с точки зрения архитектуры. «Но заблудиться невозможно – все застроено по сетке. Иногда встречаются попытки разнообразить пейзаж», – прокомментировал автор сделанные им фотографии. В 2008 году Лебедев в составе автоэкспедиции был в Благовещенске проездом из Москвы во Владивосток.

В 2011 году Артемий Лебедев побывал в Якутии и сфотографировал сопки, которые своим видом напомнили ему ягодицы. Один из постов о путешествии автор озаглавил «Привет из *опы мира». Многие якутяне обиделись на него за оскорбительное сравнение. Лебедева это удивило: «Это был совершенно нейтральный безоценочный комментарий, в сто раз менее пристрастный, чем обычно. Каково же было мое удивление, когда вдруг выяснилось, что в якутнете все решили, что я назвал Якутию *опой мира. Целый год людям не о чем было думать, кроме как о том, как кому-то показалось, что какой-то заезжий [гражданин] что-то [сказал]», – отметил Артемий в своем «Живом журнале».