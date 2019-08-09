Амурские школьники помогают «Красному кресту» разбирать вещи для подтопленцев

Благовещенские школьники помогают сортировать вещи для подтопленцев. Каникулы подростки проводят в офисе амурского отделения «Красного креста». К волонтерской работе ребят привлекли амурские пограничники. 50 юных добровольцев – это дети сотрудников управления и учащиеся пограничного класса 25-й гимназии.

«Так как ситуация чрезвычайная, мы должны помочь тем, кто пострадал всем, чем можем. Это даже не приказ, а порыв души», – рассказывает ученик 25 гимназии Никита Руденко.

«Мы сортируем вещи – женские, детские, мужские, чтобы, когда их доставили, их сразу могли раздать кому надо. Мы их складываем, упаковываем все», – поделился ученик 25 гимназии Владимир Фефелов.

Сотрудники «Красного креста» объяснили школьникам, как правильно сортировать вещи. Подростки, как мальчики, так и девочки, работают посменно по несколько часов в день.

«Дети откликнулись с великим энтузиазмом, и, скорее всего, на это повлияло патриотическое воспитание наших детей. У них проявилось чувство долга перед Отечеством. Они пришли на помощь нуждающимся. Глубокое уважение и благодарность родителям этих детей, учителям, воспитателям», – поделилась заместитель председателя общественной организации ветеранов Пограничного управления ФСБ России по Амурской области Наталья Знаменщикова.

Сейчас потребности в волонтерах нет, говорят в амурском отделении «Красного креста». Школьники хорошо справляются со своей задачей. И хотя в скором времени из главного офиса благотворительной организации поступит гуманитарная помощь, многого все равно не хватает.

«Сейчас острая необходимость в постельных принадлежностях, матрасы, подушки, предметы личной гигиены – зубная пасты, щетки, шампуни, канцелярские товары. Мы будем рады, если наши граждане откликнуться и помогут сформировать Красному кресту эту помощь, которую мы на вертолетах будем распространять», – рассказывает председатель Амурского регионального отделения всероссийской общественной организации «Российский красный крест» Наталья Румушкина.

Пункт гуманитарной помощи «Красного креста» находится по адресу Ленина, 1 (бывшее здание ПТУ № 4).