Губы, зубы, грудь, попа: мать копит деньги на пластику для дочери

Фото: Carla Bellucci

Британская модель откладывает деньги на пластические операции. Их она планирует сделать дочери, так как та не обладает особыми способностями.

37-летняя Карла Белуччи (Carla Bellucci) не верит, что ее дочь Таниша (Tanisha) чего-то добьется своим умом. «Чтобы прожить, ей придется полагаться на внешность, поэтому она должна выглядеть идеально, — объяснила она в интервью журналу Closer. — Уродливому человеку в наше время никуда не пробиться».

Женщина тратит 200 фунтов стерлингов (около 15 тысяч рублей) в месяц на маникюр, наращивание волос и окрашивание бровей дочери.

«Сейчас ей нравится, как выглядит Кардашьян: большие ягодицы и грудь, пухлые губы, — говорит Белуччи. — Будет 16 лет — сделаем ей филлеры, я это полностью поддерживаю».

Следующий этап — увеличение груди Таниши. Эту операцию она может сделать в 18 лет.

Кроме того, пишет «Лента.ру», маме не нравятся размер и форма ягодиц дочери. И в этом случае она тоже полагается на хирургов. Еще, по ее мнению, девушка нуждается в винирах на зубы.

«Если хочешь стать успешным инфлюэнсером и звездой реалити-шоу, внешность должна соответствовать требованиям времени, поэтому пластика — очевидный вариант, — полагает модель. — Таниша неплохо выглядит, но операции сделают ее еще красивее».

В 2016 году сообщалось, что жительница Великобритании, потратившая десятки тысяч долларов на пластическую хирургию, копит деньги на силиконовую грудь для своей дочери.