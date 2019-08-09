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сегодня, 11:41 0

Из-за отмены поездов в Китае амурские туристы выехали в Харбин на автобусе

Из-за отмены поездов в Китае амурские туристы выехали в Харбин на автобусе
Фото: pixabay.com

Ситуация с отменой поездов из Хэйхэ в Харбин коснулась амурских туристов. Тургруппе, направляющейся в Бэйдайхэ, утром 9 августа предоставили отдельный туристический автобус. Амурчане уже выехали в Харбин.

9 августа вечером в Харбин должна выехать еще одна группа амурских туристов. В случае если железнодорожное сообщение не будет восстановлено, туристам также предоставят отдельный автобус, пояснили Амур.инфо в турбюро «Дальневосточный Феникс».

В компании также рассказали, что остальные основные направления по Китаю ситуация с поездами не затрагивает. В Вэйхай туристы летят из Благовещенска на самолетах. В Удаляньчи и Линьдянь амурчане ездят на туристических автобусах. Автодороги по данным направлениям в полном порядке, уточнили в фирме.

Как сообщало Амур.инфо, в Хэйхэ люди штурмовали автобусы на Харбин из-за отмененных поездов. Железнодорожное сообщение приостановили из-за размыва железнодорожного полотна. Планируется, что поезда в Харбин вновь начнут курсировать вечером 9 августа.

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#Китай #наводнение #туризм

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