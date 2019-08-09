В Приамурье восстановили ЛЭП через Селемджу, поврежденную во время паводка

«Амурские электрические сети» отчитались о завершении аварийно-восстановительных работ после наводнения в Мазановском и Селемджинском районах Амурской области. Теперь во всех селах, где из-за паводков были введены ограничения, восстановлено централизованное электроснабжение.

В четверг, 8 августа в 18:44 были подключены села Майский и Ивановский в Мазановском районе, где проживает около 500 человек. Эти населенные пункты не попали в зону наводнения, но пострадали из-за него. Была повреждена ВЛ 10 кВ, поставляющая электроэнергию в эти населенные пункты. Одну из опор – перехода линии электропередачи через реку Селемджа смыло во время значительного подъема уровня воды.

«Участок ЛЭП находится в удаленной местности и после наводнения оказался недоступным для наземного транспорта – дороги и мосты были повреждены водой. А без техники провести аварийно-восстановительные работы практически не реально. Но наши бригады сделали невозможное. Вручную, без тяжелой техники, на лодке они смогли поставить временную деревянную опору и подвесить провод на переходе через реку. Сильное течение, высокий уровень воды заставлял на месте разрабатывать различные способы выполнения работ. Не сразу удалось добиться желаемых результатов, и только благодаря опыту и мастерству коллектива мы сумели найти решение и построили переход воздушной линии через бурную реку», – рассказал главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев.

Энергетики и часть необходимых материалов были доставлены вертолетом к месту аварийно-восстановительных работ 3 августа. Бревна из села Ивановский переправили на остров, где устанавливали опору. С помощью лебедок и ручного инструмента специалисты построили опору, после протянули провод с берега на остров. Установить постоянную опору будет возможно только в зимнее время, сообщает пресс-служба «Амурских электрических сетей».

По информации областного правительства, на 6:00 9 августа остаются подтопленными 73 воздушных линии электропередачи (1111 опоры стоят в воде). За подтопленными опорами ведется постоянное наблюдение, после схода воды по всей территории прохождения паводка в Амурской области будут организованы мероприятия по их укреплению.