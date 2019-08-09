Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:28 0

В Приамурье восстановили ЛЭП через Селемджу, поврежденную во время паводка

В Приамурье восстановили ЛЭП через Селемджу, поврежденную во время паводка
Фото: amurobl.ru

«Амурские электрические сети» отчитались о завершении аварийно-восстановительных работ после наводнения в Мазановском и Селемджинском районах Амурской области. Теперь во всех селах, где из-за паводков были введены ограничения, восстановлено централизованное электроснабжение.

В четверг, 8 августа в 18:44 были подключены села Майский и Ивановский в Мазановском районе, где проживает около 500 человек. Эти населенные пункты не попали в зону наводнения, но пострадали из-за него. Была повреждена ВЛ 10 кВ, поставляющая электроэнергию в эти населенные пункты. Одну из опор – перехода линии электропередачи через реку Селемджа смыло во время значительного подъема уровня воды.

«Участок ЛЭП находится в удаленной местности и после наводнения оказался недоступным для наземного транспорта – дороги и мосты были повреждены водой. А без техники провести аварийно-восстановительные работы практически не реально. Но наши бригады сделали невозможное. Вручную, без тяжелой техники, на лодке они смогли поставить временную деревянную опору и подвесить провод на переходе через реку. Сильное течение, высокий уровень воды заставлял на месте разрабатывать различные способы выполнения работ. Не сразу удалось добиться желаемых результатов, и только благодаря опыту и мастерству коллектива мы сумели найти решение и построили переход воздушной линии через бурную реку», – рассказал главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев.

Энергетики и часть необходимых материалов были доставлены вертолетом к месту аварийно-восстановительных работ 3 августа. Бревна из села Ивановский переправили на остров, где устанавливали опору. С помощью лебедок и ручного инструмента специалисты построили опору, после протянули провод с берега на остров. Установить постоянную опору будет возможно только в зимнее время, сообщает пресс-служба «Амурских электрических сетей».

По информации областного правительства, на 6:00 9 августа остаются подтопленными 73 воздушных линии электропередачи (1111 опоры стоят в воде). За подтопленными опорами ведется постоянное наблюдение, после схода воды по всей территории прохождения паводка в Амурской области будут организованы мероприятия по их укреплению.

Просмотров всего: 11

#наводнение #энергетика

распечатать


Наводнение 2019

В Хэйхэ люди штурмуют автобусы на Харбин из-за отмененных поездов
Наводнение 2019

9 августа 8 часов: уровень воды в амурских реках
Наводнение 2019

В Амурской области падает уровень воды в Амуре, Зее и Селемдже
Наводнение 2019

В Белогорске подтопленцам выплатили 400 тысяч рублей из резервного фонда
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь