Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:46 0

Пенсионерка сутки рычала в болоте, спасаясь от медведя

Пенсионерка сутки рычала в болоте, спасаясь от медведя
Фото: pixabay.com

Неудачно закончился поход за грибами для жительницы поселка Сита Хабаровского края – она увязла в трясине. Сутки женщине пришлось пугать дикого медведя – она рычала.

83-летняя женщина ушла за грибами в лес и пропала. Ее начали искать добровольцы из отряда «Лига Спас». «Ее нашли спустя более чем сутки по пояс ушедшей в илистое дно лесного ручья», — рассказал один из добровольных спасателей.

Сотрудник отряда объяснил, что ночью они нашли в нескольких метрах от медвежьей берлоги ведро с грибами. Потом поисковая группа услышала нехарактерный для зверей рык. И, наконец, обнаружила в овраге пожилую женщину. «Ночью в лесу в нескольких метрах от лежанки медведя было обнаружено ведро с грибами, поисковики услышали нехарактерное для животных рычание и в овраге в ручье увидели бабушку. Рыком женщина пыталась отпугнуть караулившего ее медведя», — добавил он (цитата по ТАСС).

Когда россиянку вытаскивали из трясины, спасатели заметили бродившего рядом медведя. Его испугал прибывший за отрядом автомобиль. Женщину в состоянии сильного стресса доставили в больницу, пишет «Лента. ру».

В июне сообщалось, что в Пий-Хемском районе Республики Тыва на местного жителя напал медведь. Мужчине удалось отпугнуть хищника, откусив ему язык. Пострадавшему вызвали скорую и доставили его в больницу Кызыла.

Просмотров всего: 190

#Дальний Восток #животные #здоровье #происшествия

распечатать


Происшествия

Станция какая, сержант: пьяный амурчанин устроил шоу при задержании в поезде (видео)
Наводнение 2019

9 августа 8 часов: уровень воды в амурских реках
Общество 6

Не теряем надежду: мама девочки с диагнозом онкология продолжает сбор денег
Происшествия 8

Амурчанина будут судить за мародерство во время наводнения
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь