Пенсионерка сутки рычала в болоте, спасаясь от медведя

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Неудачно закончился поход за грибами для жительницы поселка Сита Хабаровского края – она увязла в трясине. Сутки женщине пришлось пугать дикого медведя – она рычала.

83-летняя женщина ушла за грибами в лес и пропала. Ее начали искать добровольцы из отряда «Лига Спас». «Ее нашли спустя более чем сутки по пояс ушедшей в илистое дно лесного ручья», — рассказал один из добровольных спасателей.

Сотрудник отряда объяснил, что ночью они нашли в нескольких метрах от медвежьей берлоги ведро с грибами. Потом поисковая группа услышала нехарактерный для зверей рык. И, наконец, обнаружила в овраге пожилую женщину. «Ночью в лесу в нескольких метрах от лежанки медведя было обнаружено ведро с грибами, поисковики услышали нехарактерное для животных рычание и в овраге в ручье увидели бабушку. Рыком женщина пыталась отпугнуть караулившего ее медведя», — добавил он (цитата по ТАСС).

Когда россиянку вытаскивали из трясины, спасатели заметили бродившего рядом медведя. Его испугал прибывший за отрядом автомобиль. Женщину в состоянии сильного стресса доставили в больницу, пишет «Лента. ру».

В июне сообщалось, что в Пий-Хемском районе Республики Тыва на местного жителя напал медведь. Мужчине удалось отпугнуть хищника, откусив ему язык. Пострадавшему вызвали скорую и доставили его в больницу Кызыла.