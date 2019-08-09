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В Хэйхэ люди штурмуют автобусы на Харбин из-за отмененных поездов

В Хэйхэ люди штурмуют автобусы на Харбин из-за отмененных поездов
Фото: mp.weixin.qq.com

На автовокзале Хэйхэ, который расположен рядом с железнодорожным вокзалом, туристы штурмуют автобусы на Харбин. Поезда между Хэйхэ и Харбином отменили из-за размыва железнодорожного полотна.

7 августа между станциями Лунчжэнь и Иань из-за размыва железнодорожного полотна отменены около 10 поездов сообщением Хэйхэ – Харбин, и в том числе все ночные поезда, которые должны были отправиться 8 августа вечером.

Фото: mp.weixin.qq.com

Как поясняет Biang.ru со ссылкой на издание «Хэйхэ Фэнмянь», 8 августа для перевозки людей из Хэйхэ в Харбин администрация Хэйхэ организовала отправление 12 автобусов. Они должны отвезти 553 пассажира. Расстояние между Хэйхэ и Харбином составляет 594 километра. Билет на автобус стоит 166 юаней. Железнодорожное сообщение между Хэйхэ и Харбином планируется восстановить 9 августа вечером. По информации портала китайских железных дорог, билеты можно купить на все вечерние поезда.

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#Китай #наводнение #природа

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