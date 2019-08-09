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9августа
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сегодня, 20:56 1

Количество авиапассажиров, стремящихся в теплые страны из Благовещенска, увеличилось

Количество авиапассажиров, стремящихся в теплые страны из Благовещенска, увеличилось
Фото: Амур.инфо

Более 38 тысяч пассажиров оформил таможенный пост «Аэропорт Благовещенск» в первом полугодии 2019 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года пассажиропоток увеличился на 8 %.

За 6 месяцев 2019 года должностные лица таможенного поста «Аэропорт Благовещенск» осуществили таможенный контроль в отношении 138 воздушных судов, столько же было оформлено таможенниками и в первом полугодии прошлого года.

70 самолетов в первом полугодии 2019 года покинули Россию, 68 воздушных судов прибыло в воздушную гавань Благовещенска.

За 6 месяцев 2019 года амурский таможенный пост оформил 18 966 россиян, вылетевших на отдых в теплые страны, 19 040 соотечественников прибыли в Россию из-за рубежа, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

Через воздушный пункт пропуска в 2019 году осуществлялись международные чартерные авиарейсы из Благовещенска в Нячанг (Вьетнам), Вэйхай (КНР), Бангкок, Утопао и на остров Пхукет (Таиланд).

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#таможня #транспорт

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    3 минуты назад

    На фотке показан самолёт Q-400 авиакомпании "Аврора", который совершает перелёты по ДФО. Какая связь между этим самолётом и тёплыми странами?!

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