Станция какая, сержант: пьяный амурчанин устроил шоу при задержании в поезде (видео)

Фото: скриншот видео

Уроженца Амурской области в состоянии опьянения задержали в поезде, следовавшем из Москвы в Белгород. Инцидент произошел днем 6 августа недалеко от Орла.

Один из пассажиров начал досаждать попутчикам, а когда прибыли полицейские, он стал звонить по телефону. «Станция какая, сержант? Мам, они меня сейчас бить будут. Они меня уже били. Мама, они не хотят говорить, они не сотрудники», – говорит он собеседнику на другом конце телефона.

«Передай маме, что ты выходишь под станцией Орел», – просит человек, который снимает происходящее на телефон, – судя по всему, один из правоохранителей.

«Мам, я выхожу под станцией Орел», – послушно повторяет молодой человек заплетающимся языком.

Затем он начинает рыдать. «Мама, они говорят, что я нахожусь под алкогольным опьянением, – рыдая говорит пассажир. – Да, мам, я пил, я не спорю. Они меня сейчас на айфон снимают, мам».

После этих слов он резко бьет кулаком человека, который ведет съемку. Затем показан момент, как он уже лежит на полу в тамбуре с заведенными назад руками в наручниках и пинает ногами полицейского.

Первоначально на дебошира составили протокол за появление пьяным в общественных местах в состоянии опьянения. Но затем в СКР сообщили о том, что молодой человек стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, пишут «Вести».

По информации ТАСС, дебоширом оказался уроженец Амурской области 1993 года рождения.