9 августа 8 часов: уровень воды в амурских реках
По сообщению Амурского гидрометцентра, уровень воды в Амуре падает. По разным гидропостам падение составляет от 2 до 54 сантиметров.
За прошедшие сутки вода упала на 24 сантиметра в районе села Иннокентьевка Архаринского района, однако неблагоприятное явление здесь сохраняется. Спад уровня отмечается на Зее и Селемдже: от 5 до 20 и от 8 до 18 сантиметров соответственно. Опасное явление сохраняется на реке Томь в районе Белогорска. Но и здесь 11 и 12 августа ожидается спад уровня воды.
Уровень воды в реках Амурской области на 8:00 9 августа
|
Река
|
Пост
|
Факт. уровень
|
Динамика за сутки
|
Пойма
|
НГЯ
|
ОГЯ
|
Уровень 2013
|
Уровень
2019
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 151
|
-3
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 208
|
-4
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 189
|
-7
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
8:00 236
|
-18
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 243
|
-12
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 369
|
-13
|
510
|
700
|
800
|
822
|
517
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 673
|
-15
|
730
|
1050
|
1100
|
1144
|
841
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 509
|
-22
|
500
|
700
|
950
|
924
|
659
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 463
|
-38
|
580
|
650
|
750
|
833
|
610
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 825
|
-31
|
640
|
850
|
930
|
1083
|
888
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 327
|
-10
|
450
|
550
|
620
|
707
|
731
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 395
|
-30
|
500
|
650
|
700
|
812
|
778
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 709
|
-20
|
780
|
900
|
970
|
1052
|
1015
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 592
|
-12
|
560
|
660
|
730
|
819
|
767
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 404
|
-8
|
450
|
600
|
720
|
819
|
561
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 585
|
-10
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 405
|
-8
|
300
|
350
|
400
|
в 2016 428
|
444
|
Томь
|
Светиловка
|
8:00 707
|
+1
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 33
|
-30
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 108
|
-25
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 416
|
-41
|
450
|
650
|
700
|
656
|
805
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 518
|
-20
|
580
|
600
|
700
|
747
|
937
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 292
|
-16
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 256
|
-27
|
480
|
-
|
-
|
Пр.Уркан
|
Ивановка
|
8:00 265
|
-9
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 505
|
-4
|
500
|
650
|
800
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 91
|
-11
|
220
|
350
|
500
|
Завитая
|
Михайловка
|
8:00 243
|
-13
|
180
|
300
|
350
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