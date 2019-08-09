9 августа 8 часов: уровень воды в амурских реках

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По сообщению Амурского гидрометцентра, уровень воды в Амуре падает. По разным гидропостам падение составляет от 2 до 54 сантиметров.

За прошедшие сутки вода упала на 24 сантиметра в районе села Иннокентьевка Архаринского района, однако неблагоприятное явление здесь сохраняется. Спад уровня отмечается на Зее и Селемдже: от 5 до 20 и от 8 до 18 сантиметров соответственно. Опасное явление сохраняется на реке Томь в районе Белогорска. Но и здесь 11 и 12 августа ожидается спад уровня воды.

Уровень воды в реках Амурской области на 8:00 9 августа