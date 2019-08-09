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9 августа 8 часов: уровень воды в амурских реках

9 августа 8 часов: уровень воды в амурских реках
Фото: Амур.инфо

По сообщению Амурского гидрометцентра, уровень воды в Амуре падает. По разным гидропостам падение составляет от 2 до 54 сантиметров.

За прошедшие сутки вода упала на 24 сантиметра в районе села Иннокентьевка Архаринского района, однако неблагоприятное явление здесь сохраняется. Спад уровня отмечается на Зее и Селемдже: от 5 до 20 и от 8 до 18 сантиметров соответственно. Опасное явление сохраняется на реке Томь в районе Белогорска. Но и здесь 11 и 12 августа ожидается спад уровня воды.

Уровень воды в реках Амурской области на 8:00 9 августа

Река

Пост

Факт. уровень

Динамика за сутки

Пойма

НГЯ

ОГЯ

Уровень 2013

Уровень

2019

Амур

Игнашино

8:00 151

-3

Амур

Джалинда

8:00 208

-4

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 189

-7

600

700

800

683

Амур

Кумара

8:00 236

-18

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 243

-12

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 369

-13

510

700

800

822

517

Амур

Гродеково

8:00 673

-15

730

1050

1100

1144

841

Амур

Константиновка

8:00 509

-22

500

700

950

924

659

Амур

Поярково

8:00 463

-38

580

650

750

833

610

Амур

Иннокентьевка

8:00 825

-31

640

850

930

1083

888

Зея

Мазаново

8:00 327

-10

450

550

620

707

731

Зея

Суражевка

8:00 395

-30

500

650

700

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 709

-20

780

900

970

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 592

-12

560

660

730

819

767

Зея

Благовещенск

8:00 404

-8

450

600

720

819

561

Томь

Воскресеновка

8:00 585

-10

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 405

-8

300

350

400

в 2016 428

444

Томь

Светиловка

8:00 707

+1

Селемджа

Экимчан

8:00 33

-30

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 108

-25

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 416

-41

450

650

700

656

805

Селемджа

Богословка

8:00 518

-20

580

600

700

747

937

Бысса

Февральск

8:00 292

-16

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 256

-27

480

-

-

Пр.Уркан

Ивановка

8:00 265

-9

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 505

-4

500

650

800

Архара

Аркадьевка

8:00 91

-11

220

350

500

Завитая

Михайловка

8:00 243

-13

180

300

350

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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