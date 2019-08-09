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сегодня, 10:19 0

В Приамурье срок получения разрешений на подключение строений к коммунальным сетям хотят сократить

В Приамурье срок получения разрешений на подключение строений к коммунальным сетям хотят сократить
Фото: Амур.инфо

Правительство Амурской области намерено повлиять на ситуацию с подключением строительных объектов к коммунальным сетям. В планах – вдвое сократить время, которое тратят предприниматели на получение разрешений на подключение строений к коммунальным сетям.

Сейчас на получение документа у бизнесменов уходит примерно 30 дней. Срок планируется сократить до 14 дней. Об этом на совещании в правительстве Амурской области сообщил Сергей Гордеев, министр ЖКХ региона.

Кроме этого, на сайтах муниципалитетов Амурской области должны появиться списки ресурсоснабжающих организаций и полный перечень документов, необходимых предпринимателям для подключения объектов к коммунальным ресурсам.

«Предпринимателям стало проще получить необходимые документы и узнать информацию, которую раньше можно было получить только на личных консультациях. Для этого мы провели большую работу с муниципалитетами и их сайтами. Так, например, теперь предприниматель может, не выходя из дома, рассчитать приблизительную плату за подключение исходя из требуемой нагрузки и протяженности сетей. Для этого на сайтах районов и городов появилась ссылка на специальный онлайн-калькулятор», – рассказал Сергей Гордеев.

В пресс-службе правительства Амурской области отмечают, что подключение к коммунальным сетям является важным критерием при оценке позиций регионов РФ в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В этом году в рейтинге Амурская область заняла 37 место среди всех субъектов страны. Губернатором региона Василием Орловым была поставлена задача войти в тридцатку лидеров рейтинга.

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#ЖКХ #областная власть #строительство

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