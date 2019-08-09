Всемирный день кошек, реконструкция боя и много спорта: выходные в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

В выходные Благовещенск отметит День физкультурника: в городе пройдут спортивные массовые соревнования. Горожан приглашают и на реконструкцию уникального боя 1945 года — начала освободительной операции в Японии. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 10 августа

В 10:00 на стадионе «Амур» пройдет турнир города Благовещенска по городошному спорту, посвященный Дню физкультурника. 0+

Поклонников уличного баскетбола соберет «Оранжевый мяч». Соревнования пройдут на новой баскетбольной площадке на набережной реки Амур. Открытие в 10:00. 0+

Дом ремесел приглашает на мастер-класс по народной кукле. Начало в 10:15.

В 12:00 там же проведут мастер-класс в технике бисероплетения. Необходима предварительная запись.

Благовещенцев приглашают стать зрителями реконструкции боя 1945 года начала освободительной операции в Японии. Он состоится в 12:00 в полукапонире 1940 года постройки, расположенном в селе Марково. Участники реконструкции воссоздадут сражение между советскими и японскими войсками.

После проведения реконструкции на территории гарнизона гости смогут посетить это фортификационное сооружение, посмотреть организованную выставку образцов вооружения и имущества военного времени, принять участие в фотосессии с участниками реконструкции, а также попробовать кашу и чай, приготовленные на полевых кухнях. Зрителям необходимо взять с собой паспорта, чтобы проехать в Марково, — это приграничная территория.

В 12:00 в областной научной библиотеке им. Муравьева-Амурского откроется выставка китайского художника Хань Сюцань. она будет работать 3 дня.

Краеведческий проект «Народный экскурсовод» возобновляет свою работу: в 17:00 состоится экскурсия по выставкам в городской библиотеке «Центральная» (ул.Красноармейская, 128). Экскурсию проведет историк, методист МИБС и руководитель «Народного музея» Елена Пастухова. Участников экскурсии познакомят с общественными и ведомственными музеями Благовещенска, которых на сегодняшний день более 40, уникальными предметами, некоторые из которых экспонируются сейчас в «Народном музее».

В 18:00 на стадионе «Спартак» областного центра состоится матч 1/64 Кубка России. Команды будут бороться за выход в 1/32 финала турнира, где победитель сыграет со «СКА-Хабаровск». Вход на матч – свободный. Игра пройдет в любую погоду. Организаторы готовят для любителей футбола развлекательную программу и розыгрыш подарков. С 17:00 на стадионе начнет работать игровая зона с интерактивными площадками для детей и взрослых, состоится розыгрыш призов, главный приз – велосипед. Будет организована зона фудкорта. 0+

В 19:00 на площади ОКЦ состоится мероприятие выходного дня «Отдыхаем вместе с нами!». 0+

Воскресенье, 11 августа

В 10:00 в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной» пройдут открытые тренировки по ушу и вольной борьбе в районе Триумфальной арки. Все желающие могут стать зрителями и принять участие в мастер-классе от спортсменов.

В этот же день на стадионе «Амур» среди спортсменов определятся победители в турнире города Благовещенска по городошному спорту. Зрителей и болельщиков ждут к началу соревнований.

Дом ремесел проведет мастер-класс в технике бисероплетения. Начало в 14:15.

В 17:00 парк Дружбы приглашает на мероприятие выходного дня «Отдыхаем вместе с нами!». 0+

Суббота и воскресенье, 10 и 11 августа

10 и 11 августа состоится турнир города по настольному теннису, который соберет спортсменов из Хэйхэ и Благовещенска в Благовещенском политехническом колледже. 70 спортсменов будут бороться за звание лучших личном и командном первенствах. Начало в 10:00. 0+

Оба дня в Первомайском парке – встреча, посвященная Всемирному дню кошек. В программе: подвижные игры, веселые задания, конкурс рисунка на асфальте и призы. Все желающие могут принести корм для животных приюта «Остров спасения» и получить светящийся браслет. Начало в 11:30.

Фильмы, которые идут в кинотеатрах города можно посмотреть в разделе «Афиша» на Амур.инфо.