Дмитрий Тарасов выплатил дочери многомиллионный долг по алиментам

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Многомиллионный долг по алиментам выплатил дочери 32-летний футболист Тарасов. По решению суда он погасил задолженность перед бывшей женой Оксаной и 10-летней дочерью Ангелиной.

Отношения с бывшей семьей далеки от идеальных. Бывший игрок «Локомотива» редко видится с девочкой. Долг по алиментам исчислялся суммой в 8 миллионов рублей. Суд запретил Дмитрию покидать страну. Его банковские счета заблокировали.

Сейчас футболист женат на модели Анастасии Костенко. Это его третий брак. Второй женой спортсмена была Ольга Бузова. С ней он расстался со скандалом, сообщает Cosmo.