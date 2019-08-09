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сегодня, 09:30 1

Дмитрий Тарасов выплатил дочери многомиллионный долг по алиментам

Дмитрий Тарасов выплатил дочери многомиллионный долг по алиментам
Фото: instagram.com/tarasov23

Многомиллионный долг по алиментам выплатил дочери 32-летний футболист Тарасов. По решению суда он погасил задолженность перед бывшей женой Оксаной и 10-летней дочерью Ангелиной.

Отношения с бывшей семьей далеки от идеальных. Бывший игрок «Локомотива» редко видится с девочкой. Долг по алиментам исчислялся суммой в 8 миллионов рублей. Суд запретил Дмитрию покидать страну. Его банковские счета заблокировали.

Сейчас футболист женат на модели Анастасии Костенко. Это его третий брак. Второй женой спортсмена была Ольга Бузова. С ней он расстался со скандалом, сообщает Cosmo.

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#дети #суды #финансы #футбол

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Комментарии
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  • Trofim72

    Trofim72
    33 минуты назад

    урод!(

    жена - женой, но ребёнок то тут при чём.

    кучу бабла тратить на такую как бузова, а собственного ребёнка игнорировать - ни жить по человечески, ни в футбол играть...

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