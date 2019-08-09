В Амурской области падает уровень воды в Амуре, Зее и Селемдже

Фото: правительство Амурской области

8 августа в правительстве Амурской области прошло заседание КЧС. Власти обсудили мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации. По сообщению Амурского гидрометцентра, на Амуре уровень воды падает. Падение по разным гидропостам составляет от 2 до 54 сантиметров.

За сутки вода упала на 24 сантиметра в районе села Иннокентьевка Архаринского района, однако неблагоприятное явление здесь сохраняется. Спад уровня отмечается на Зее и Селемдже, от 5 до 20 и от 8 до 18 сантиметров соответственно. Опасное явление сохраняется на реке Томь в районе Белогорска. Здесь 11 и 12 августа ожидается спад уровня воды.

«В Приамурье остаются подтопленными 13 жилых домов (за сутки – 7), 542 приусадебных участка (за сутки – 13). Всего остается эвакуированным 2 353 человека, из них в ПВР размещено 102 человека. За сутки проведена санитарная обработка 281 объекта, из которых 117 – частные дома. За день просушено 55 домов (всего – 479), откачана вода из 3 домов (всего – 225), вывезено более 350 кубометров мусора. На ликвидации последствий паводка задействовано более 740 человек и 153 единицы техники, три воздушных судна», – рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский.

Принято от граждан 2 914 заявлений по жилым домам и 7 946 заявлений по приусадебным участкам. Проведено обследование 5 548 приусадебных участков, составлено 4 566 актов. Проходят согласование в правительстве Амурской области проекты распоряжений по выделению бюджетам муниципальных образований средств в размере 6,47 миллиона рублей на оказание помощи гражданам за подтопление домовладений, а также на выплаты на детей.

Медики завершили иммунизацию населения в подтопленных районах. «Всего против вирусного гепатита привито 2 125 человек, из них 1 000 детей. Против шигеллеза (дизентерия – Прим.ред.) привито 1 500 человек, против брюшного тифа – 400 человек. Очагов инфекционных заболеваний не зарегистрировано», – сообщила и. о. министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

Сохраняется сложная обстановка на трех участках дороги Введеновка – Февральск. Затруднен проезд на участке с 58 по 59 километр. 9 августа здесь будет завершено восстановление проезда. Объезд моста на 132 километре будет обустроен на следующей неделе. Как рассказал министр транспорта Приамурья Александр Зеленин, на участке поврежденной дороги Дим – Новопетровка с 11 по 12 километр сейчас проводится патрулирование. Дорожные службы приступят к работам после понижения уровня воды.

На территории Мазановского района проводится подсыпка грунта, вывоз мусора, продолжается подготовка пакетов документов граждан для предоставления выплат. Аналогичная работа проводится и в пострадавшем Селемджинском районе. «В селах, где была вода, проводится просушка домов, вывозится мусор, по просьбам жителей проведена дополнительная дезинфекция», – рассказал глава Селемджинского района Мухамед Беков.