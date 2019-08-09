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Слабый дождь идет в Амурской области: прогноз погоды на 9 августа

Слабый дождь идет в Амурской области: прогноз погоды на 9 августа
Фото: Амур.инфо

9 августа в Амурской области местами дождь, на севере возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный. Его скорость – 3-8, местами с усилением до 14 метров в секунду.

Температура воздуха – плюс 18...23 градуса, на севере – до плюс 25...30.

В Благовещенске облачно с прояснениями, слабый дождь. Восточный, северо-восточный ветер дует со скоростью 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до 20...22 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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