Слабый дождь идет в Амурской области: прогноз погоды на 9 августа

Фото: Амур.инфо

9 августа в Амурской области местами дождь, на севере возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный. Его скорость – 3-8, местами с усилением до 14 метров в секунду.

Температура воздуха – плюс 18...23 градуса, на севере – до плюс 25...30. В Благовещенске облачно с прояснениями, слабый дождь. Восточный, северо-восточный ветер дует со скоростью 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до 20...22 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова