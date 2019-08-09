Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 00:01 0

Елена Пастухова расскажет историю классного журнала Алексеевской гимназии

Елена Пастухова расскажет историю классного журнала Алексеевской гимназии

Благовещенцев, интересующихся историей и историей родного города, приглашают 10 августа в «Народный музей». Посетителям расскажут истории одного предмета. Экскурсию проведет историк, методист Муниципальной информационной библиотечной системы и руководитель «Народного музея» Елена Пастухова. Начало – в 17 часов.

Елена Пастухова расскажет об одной из последних своих находок, это исторический документ - классный журнал 3 класса Алексеевской женской гимназии за 1902-1903 гг. Возможно, это вырастет в большую историю о судьбах учеников, среди которых было немало детей известных благовещенцев.

Особый интерес представляют документы из семейного архива семьи Туровцевых. В частности, сочинение Александра Туровцева «Летние каникулы», написанное им в 1906 г. Эти документы нигде ранее не выставлялись и впервые экспонируются в «Народном музее».

У участников экскурсии появится возможность не только увидеть, но и потрогать своими руками фарфоровый телеграфный изолятор с изображением герба Российской империи, отражающий историю создания телеграфной линии в Благовещенске в 1870 г.

«Народный музей» находится в городской библиотеке «Центральная» по адресу улица Красноармейская, 128. Вход свободный.

Фото: Управление культуры администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 7

#история #культура

распечатать


Культура

Роберт Салахов ищет выход на Шойгу: артист дал интервью «Альфа ТВ» (видео)
Общество 1

Стена граффити на набережной реки Амур станет арт-объектом
Культура

На премьере фильма о южнокорейских музыкантах благовещенцы смеялись и плакали
Культура

Наташа Королева, «Однажды в России» и балет: анонсы концертного сезона
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь