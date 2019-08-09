Елена Пастухова расскажет историю классного журнала Алексеевской гимназии

Благовещенцев, интересующихся историей и историей родного города, приглашают 10 августа в «Народный музей». Посетителям расскажут истории одного предмета. Экскурсию проведет историк, методист Муниципальной информационной библиотечной системы и руководитель «Народного музея» Елена Пастухова. Начало – в 17 часов.

Елена Пастухова расскажет об одной из последних своих находок, это исторический документ - классный журнал 3 класса Алексеевской женской гимназии за 1902-1903 гг. Возможно, это вырастет в большую историю о судьбах учеников, среди которых было немало детей известных благовещенцев.

Особый интерес представляют документы из семейного архива семьи Туровцевых. В частности, сочинение Александра Туровцева «Летние каникулы», написанное им в 1906 г. Эти документы нигде ранее не выставлялись и впервые экспонируются в «Народном музее».

У участников экскурсии появится возможность не только увидеть, но и потрогать своими руками фарфоровый телеграфный изолятор с изображением герба Российской империи, отражающий историю создания телеграфной линии в Благовещенске в 1870 г.

«Народный музей» находится в городской библиотеке «Центральная» по адресу улица Красноармейская, 128. Вход свободный.

Фото: Управление культуры администрации Благовещенска.