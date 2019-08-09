Влюбленные, целуясь, сорвались с моста и погибли

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Смертью обоих закончилось свидание 34-летней Мэйбет Эспиноз и 36-летнего Гектора Видала. Влюбленные сорвались с моста и погибли.

Несчастный случай произошел в перуанском городе Куско, расположенном в Андах. Мэйбет и Гектор провели вечер в ночном клубе, а по дороге домой решили задержаться на мосту. Девушка села на металлические перила и обняла бойфренда, стоящего перед ней. Влюбленные целовались, но внезапно Эспиноз стала терять равновесие.

Мэйбет отклонилась назад и увлекла за собой Гектора. Во время падения влюбленные пытались уцепиться за перила, но им это не удалось. Оба упали с 15-метровой высоты на проезжую часть. Эспиноз скончалась на месте, а Гектор умер в больнице.

Последние минуты жизни пары запечатлела камера уличного наблюдения, пишет Cosmo.