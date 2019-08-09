Пять сериалов, которые вы досмотрите до конца

Каждый раз, когда я задаюсь вопросом «Что посмотреть?», то либо натыкаюсь на низкосортную подборку из старья, либо на какой-нибудь топчик, все фильмы из которого я уже видела. Поэтому многие кинокартины для себя нахожу самостоятельно, перелистав более 10 страниц на сайтах с фильмами. Сегодня, в пятничный день, рассказываю о пяти сериалах, которые вы пожелаете досмотреть до конца. Во всяком случае, я, жесткий кинокритик, их досмотрела и не пожалела. Многосезонья, как в поднадоевшей многим «Игре Престолов», в них нет. Только 1 сезон и 10 серий. Если что-то из перечисленного видели, делитесь впечатлениями. И, конечно же, рассказывайте о сериалах, которые сейчас смотрите вы.

ВИДОИЗМЕНЕННЫЙ УГЛЕРОД, 2018 ГОД (1 СЕЗОН, 10 СЕРИЙ)

Этот сериал – мой фаворит. И навсегда им останется. Знакомство с ним произошло осенью 2018 года: я находилась в поиске хотя бы чего-нибудь более-менее сносного, а по итогу лишилась сна, так как после каждой просмотренной серии хотелось включить следующую.

Сюжет завязан на бывшем спецназовце и повстанце Такеси Коваче, которого нанял для расследования гибели одной из своих оболочек миллиардер Бэнкрофт. Действия происходят на Земле, но в далеком будущем – 27 веке, когда люди научились обманывать смерть путем загрузки человеческого сознания и личности из одного тела в другое. И этот прорыв в науке создал идеальный мир для преступников. Больше ничего вам не расскажу, лучше смотрите сами. А если уже видели, поделитесь впечатлениями, потому что, как оказалось, в моем окружении про этот сериал никто не слышал.

Если захотеть, можно придраться к сценарию, какой-нибудь затянутости, сюжетным дырам в конце сериала, чрезмерному насилию и обнаженке. Но меня «Видоизмененный углерод» все же зацепил, немалая заслуга в этом атмосферы, которой пропитан сериал. Не зря Netflix вложился в него, сделав самым дорогим за всю свою историю и самым ярким телешоу на малых экранах. Думаю, фаны «Бегущего по лезвию» как минимум оценят картинку.

После просмотра остается много вопросов, но те, кто читал одноименную книгу Ричарда Моргана, по сюжету которой и снят сериал, говорят, что в ней можно найти все ответы. Netflix готовит 2 сезон. Дата выхода запланирована на 2020 год.

ПРОЕКТ «СИНЯЯ КНИГА», 2019 ГОД (1 СЕЗОН, 10 СЕРИЙ)

Если начнете смотреть этот сериал, то не совершайте ошибку многих: не сравнивайте его с «Секретными материалами», так как в основе «Синей книги» лежит реальная история. Поэтому и главные герои – реальные личности. Сериал создан на основе докладов профессора астрофизики Аллена Хайнека.

«Проект Синяя книга» – не просто название сериала, это еще и проект американских спецслужб, который был запущен в 1952 году. Создавали его в целях оценки угрозы НЛО для нацбезопасности США и анализа реальности этих встреч. Сценаристы взяли подходящие события времен холодной войны, перемешали их с художественным вымыслом и по итогу получили интересный (но местами нудноватый) сериал.

Если вы не будете вспоминать про «Секретные материалы», то разочарование вас не постигнет. Это псевдоисторический сериал на инопланетную тему. Мне он понравился.

НЕВИНОВНЫЙ, 2018 ГОД (1 СЕЗОН, 6 СЕРИЙ)

Еще один сериал с реальной нашумевшей историей, но уже без художественного вымысла. Он рассказывает про игрока середнячковой бейсбольной лиги по футболу Рона Уильямсона, которого обвинили в изнасиловании и убийстве официантки. Тело девушки нашли неподалеку от его дома. Рона приговорили к смертной казни. 11 лет он ожидал ее в камере смертников. В 1999 году невиновность мужчины удалось доказать благодаря тому, что криминалисты научились делать анализ ДНК.

В основе сериала лежит книга Джона Гришэма «Невиновный человек». Скажу честно, еще не смотрела. Но сюжет и трейлер меня зацепили, поэтому в ближайшее время начну.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 2018 ГОД (1 СЕЗОН, 10 СЕРИЙ)

Не читайте рецензии к этому сериалу и комментарии, если хотите, чтобы он держал вас в напряжении на протяжении всего времени. Единственное, о чем скажу, – незнакомые друг другу люди просыпаются на космическом корабле. События развиваются очень и очень динамично. В некоторых моментах отсутствует логика, но это не критично. Если говорить об эмоциональном впечатлении, то сериал оцениваю на 10 из 10. В ноябре этого года должен выйти 2 сезон. Ждем.

НА КРАЮ, 2019 ГОД (1 СЕЗОН, 8 СЕРИЙ)

Я не люблю современные отечественные сериалы. Думаю, мне не нужно объяснять, многие и сами понимают почему, и это тема, о которой можно говорить бесконечно. Но все же анонс сериала «На краю» в Инстаграме актрисы Дианы Пожарской, которой отвели одну из главных ролей, привлек мое внимание. Это не типичный русский сериальчик про всемогущий отряд особого назначения или мылодрама, это социально значимое кино, которое стало ярким пятном на телепространстве.

Студентка Лена расстается со своим любимым, застукав его с любовницей, еще и узнает, что у отца она тоже есть. Сломленная обстоятельствами девушка становится легкой добычей для вербовщика Руслана, цель которого привести ее в Халифат для террористов. Параллельно парень обрабатывает еще одну жертву, с которой познакомился в интернете. Всего в сериале три разные женские истории, на примере которых мы можем наглядно сделать для себя вывод, каким образом вербуют русских девушек террористы. Играют они на самом щепетильном для многих дам: любви и жизни в достатке.

Высокий рейтинг сериала вдохновил его создателей на 2 сезон. И, возможно, весной 2020 года мы его увидим.